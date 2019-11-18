O ilde suya yüzde 30 indirim yapıldı
|18 Kasım 2019 15:42
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Adana'da içme suyuna yüzde 30 indirim yapıldı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı 5. Oturumu ve ASKİ Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün, Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. ASKİ Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, daha önce söz verdiği gibi, suya yüzde 30 ücret indirimi gerçekleştirildi. Meclis üyelerinin desteğiyle alınan karara göre, su ücretine yapılan yüzde 30'luk indirim 1 Aralık 2019 tarihinden itibaren uygulanacak.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediyenin su isale ve altyapı hizmetlerinde kullanılan malzemelere dahi yüzde 50 zam geldiği bir ortamda, suya yüzde 30 indirim yapılmasının önemli olduğunu söyledi.
Bir çok belediyenin suya, ekmeğe ve toplu taşımaya zam yaptığını hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, "Adana Büyükşehir Belediyesi olarak toparlandıkça, bunun semeresini halka yansıtacağız. Suya yaptığımız yüzde 30 indirim Adana halkına hayırlı olsun" dedi.
Hem Adana Büyükşehir Belediye Meclisi hem de ASKİ Genel Kurulunun yarın saat 14.00'te toplanması kararlaştırıldı
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