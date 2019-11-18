Çiçek göndermek için ideal zamanlar

Çiçekler, sevdiklerinizi mutlu etmek için her zaman tercih edebileceğiniz ideal hediye seçenekleri. Farklı anlamlara sahip olan, kokuları ile iç açan, renkleri ile göz alan çok sayıda çiçek seçeneği arasından dilediğinizi seçerek, siz de yakınlarınıza küçük ama hoş ve anlamlı bir jest yapabilirsiniz. Peki çiçek almak için ideal zamanlar hangileri? Gelin birlikte bakalım!

Sevgililer Günü

Her sene büyük bir hediye telaşesine sebep olan Sevgililer Günü geldiğinde zamanınız kısıtlı ise ve ne alacağınıza henüz karar veremediyseniz, mutlu etme garantisi olan bir hediye seçeneği olarak çiçeklere yönelebilirsiniz. Bir demet kırmızı gül, hayatınızdaki özel insana "seni seviyorum" mesajı vermeniz için yeterli olacaktır.

Hasta Ziyaretleri

Hastanedeki yakınlarınıza moral vermek, yüzlerini gülümsetmek için tercih edebileceğiniz çok sayıda çiçek ve aranjman mevcut. Beyaz gül buketleri, zarif gerberalar, mor lisyantuslar ve iç açıcı bahar çiçekleri, sevdiğiniz insanlara hoş bir "geçmiş olsun" mesajı vermek için tercih edebileceğiniz çiçeklerden yalnızca birkaçı...

Özel Günler

Çiçekler yıl dönümleri, doğum günleri, açılışların yanı sıra Anneler Günü, Öğretmenler Günü gibi diğer özel günlerde de en sık tercih edilen seçeneklerden bir tanesi... Herkesin sevdiği bir çiçek türü var... Siz de yakınlarınıza tatlı bir jest yapmak için, özel günlerde onlara en sevdikleri çiçekleri hediye edebilirsiniz.

Yeni İş Tebriği

Yeni bir işe başlayan bir yakınınıza, hayatındaki bu dönüm noktasında yanında olduğunuzu göstermenin pek çok yolu var. Bunlar arasında en popülerlerinden bir tanesi ise, işe başladığı ofise güzel bir mesaj içeren bir aranjman göndermek. Böylece onun stresini azaltabilir, onu düşündüğünüzü ve yanında olduğunuzu göstererek yüzüne anlamlı bir gülümseme kondurabilirsiniz.

Ne Zaman Canınız İsterse!

Çiçekler nasıl tanıdıklarınıza, akrabalarınıza hediye etmek için ideal hediye seçenekleri ise, kendinizi şımartmak için de her zaman tercih edebileceğiniz ürünler. Dilediğiniz zaman saksı bitkileri, gül demetleri ya da çiçek sepetleri ile kendinize güzel bir hediye alabilir, yaşam alanınıza ya da ofisinize renk katabilirsiniz.

Çiçek göndermek artık hiç olmadığı kadar kolay! Çiçek Sepeti'nin online mağazasını ziyaret ederek, her durum için uygun çok sayıda çiçek ve aranjman seçeneğine göz atabilir, yalnızca birkaç tık ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz!

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