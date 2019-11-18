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Sevgilisini öldürüp intihar eden şahıs cezaevi firarisi çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan şahıs önce sevgilisini sonra kendisini vurdu. Olayı gerçekleştiren şahsın cezaevinden izinli çıkıp vaktinde geri dönmediği ve firari olduğu ortaya çıktı
 18 Kasım 2019 16:24
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Sevgilisini öldürüp intihar eden şahıs cezaevi firarisi çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan şahıs önce sevgilisini sonra kendisini vurdu. Olayı gerçekleştiren şahsın cezaevinden izinli çıkıp vaktinde geri dönmediği ve firari olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Buca ilçesi Karanfil Mahallesi 1108 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre cezaevinden izinli çıkan Şehmuz Selçuk (24), sevgili olduğu iddia edilen bir çocuk annesi Melisa Kalem (24) ile tartışmaya başladı. İkilinin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Şehmuz Selçuk, tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından yanında getirdiği pompalı tüfekle Melisa Kalem'e ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet eden genç kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Şehmuz Selçuk daha sonra yine aynı tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Silah seslerini duyan çevre sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede her iki kişinin de olay yerinde öldüğünü belirledi.

Cezaevi firarisi çıktı

Melisa Kalem'i pompalı tüfekle vurduktan sonra kendini vuran Şehmuz Selçuk'un, uyuşturucu nedeniyle girdiği cezaevinden izin alarak çıktığı ancak geri dönmediği ve cezaevi firarisi olduğu iddia edildi.

Öte yandan, olayda hayatını kaybedenlerden Şehmuz Selçuk'un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundan alındı. Melisa Kalem'in cenazesini ise henüz teslim alınmadı.
İhlas Haber Ajansı
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