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ALES/3 soru ve cevapları yayımlandı

17 Kasım 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u yayımlandı
 18 Kasım 2019 16:39
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ALES/3 soru ve cevapları yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyuru;

DUYURU
(18 Kasım 2019)

2019-ALES/3 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

17 Kasım 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 18 Kasım 2019 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2019-ALES/3 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

/common/news/documents/867895/ales-3-sorular.pdf
Memurlar.Net
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