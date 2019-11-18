1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İpotekli konut satışlarına faiz indirimi dopingi

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre 6,3 katına çıkarak 8 bin 65'ten 50 bin 411'e ulaştı. Bankaların faiz indirimlerinin etkisini göstermeye başladığı ağustos-ekim döneminde ise toplam 142 bin 370 ipotekli konut satışı gerçekleştirildi
 18 Kasım 2019 16:42
Yazdır
İpotekli konut satışlarına faiz indirimi dopingi

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, son aylarda politika faizlerinde yapılan indirimlerin etkisiyle, ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre 6,3 katına çıkarak (yüzde 525,1) 8 bin 65'ten 50 bin 411'e yükseldi ve tüm zamanların en yüksek ekim ayı satış performansı elde edildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini üç toplantıda 1000 baz puan indirdi.

Söz konusu indirimlerle faiz oranı yüzde 14'e gerilerken, bu durum inşaat sektörünü de olumlu etkiledi.

Kamu bankalarının ağustos ayı başından geçerli olmak üzere konut faizlerini düşürmesi ve daha sonra özel bankaların da buna katkı vermesi ipotekli konut satışlarını önemli oranda artırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bankaların konut faizlerini aşağı çektiği ağustos ayına kadar toplam 95 bin 949 ipotekli konut satılırken, faiz indirimlerinin etkisini göstermeye başladığı ağustos-ekim döneminde söz konusu rakam 142 bin 370 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları, ekimde geçen yılın aynı ayına göre 6,3 katına çıkarak (yüzde 525,1) 8 bin 65'ten 50 bin 411'e ulaşırken, söz konusu rakam tüm zamanların ekim ayı rekoru olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan geçen yılın ekim ayında yüzde 5,5 olan toplam konut satışları içinde ipotekli olanların payı, bu yılın aynı ayında yüzde 35,3'e yükseldi.

2013-2019 Ekim döneminde ipotekli konut satış verileri şöyle:

YIL

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2013

36.581

37.150

41.809

40.812

45.270

43.763

46.053

31.559

37.835

26.337

36.600

36.343

2014

32.046

24.059

24.465

23.447

29.760

32.029

30.912

35.338

43.144

34.451

36.925

43.113

2015

33.178

36.952

45.315

46.063

40.086

40.503

30.754

36.021

28.684

27.996

28.553

40.283

2016

26.584

30.455

38.822

33.429

35.423

36.371

23.756

36.458

42.083

48.110

48.941

49.076

2017

35.993

38.676

50.424

43.334

41.738

35.210

38.575

38.743

40.534

38.593

37.250

34.029

2018

28.678

27.916

32.786

27.912

36.865

47.648

30.405

12.743

11.330

8.065

5.324

7.148

2019

6.537

8.890

22.762

22.461

14.916

7.319

13.064

34.148

57.811

50.411
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Faiz indirimi ipotekli konut satışlarını artırdı
18 Kasım 2019 13:39		 Yabancılara konut satışı 10 ayın zirvesinde
18 Kasım 2019 13:13
Türkiye'de 2019 Ekim ayında 142 bin 810 konut satıldı
18 Kasım 2019 10:03		 'Faiz indirimlerinin konut satışına 200 bin katkısı oldu'
16 Kasım 2019 19:36
Özel bankalar da faiz indirim kervanına katıldı
16 Kasım 2019 08:51		 Deprem sigortalı konut sayısı 20 kat arttı
13 Kasım 2019 11:58
Bir özel banka daha konut kredi faizini düşürdü
13 Kasım 2019 11:18		 Hazine 9,7 milyar lira borçlandı
12 Kasım 2019 16:10
İstanbul'da 1 milyon ev depreme hazır değil
12 Kasım 2019 07:45		 Ev alacaklara bir bankadan daha kredi indirimi geldi
11 Kasım 2019 19:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:52 - Kapalıçarşı'da 12 milyona satışa çıkan dükkanın sırrı16:47 - '84 teknoparkta, 50 binden fazla araştırmacı çalışıyor'16:42 - İpotekli konut satışlarına faiz indirimi dopingi16:39 - ALES/3 soru ve cevapları yayımlandı16:32 - Bu proje, öğretmen, öğrenci ve veliyi buluşturdu16:24 - Sevgilisini öldürüp intihar eden şahıs cezaevi firarisi çıktı16:10 - 3'ü muvazzaf 9 askere FETÖ'den gözaltı16:04 - Dünyaca ünlü giyim markaları bu ilçede üretiliyor16:02 - Çiçek göndermek için ideal zamanlar15:59 - Pakdemirli: Bize geceleri uçan bir şey lazım
15:52 - Öğretmenliği bıraktı, dünyaca ünlü otomobil markalarına makine üretiyor15:42 - O ilde suya yüzde 30 indirim yapıldı15:39 - MSB'den KKTC bayrağının yakılmasına kınama15:38 - Zirve Yayınevi davasına bakan eski hakim Gürtekin'e hapis cezası15:29 - Atık pillerden 'powerbank' ürettiler15:16 - Ayakkabı ayağını sürtünce bulduğu çözüm, geçim kaynağı oldu15:12 - 'Askeri casuslukta kumpas' davasında savcı 33 sanığa ceza istedi15:12 - Yunan takımı, asker selamı veren Türk Hentbolcu'nun sözleşmesini feshetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM 2020 sınav takvimini açıkladı... İşte KPSS, ÖABT, ALES, YDS ve YKS'nin yapılacağı tarihler
Araç sahipleri dikkat! Anlık radar kalkıyor, ortalama hız sistemi geliyor
EYT, yalanlar, gerçekler, kandıranlar ve kandırılanlar...
Mucize Doktor'da hata fark edilince fragman silindi!
Öğretmenlerin beklediği yöneticilik sınav tarihi belli oldu
27-0'lık galibiyet antrenörü işinden etti!
Öğrenci kimlik kartının avantajları AÖF'ye ilgiyi arttırıyor
Akrobasi denemesi yapan kasabın acı sonu!
İyi Parti'den İmamoğlu ve Soyer'e tepki
Otizmli çocuk olayında okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
radamel falcao 1
Danimarka'nin mültecileri para vererek göndermesi 1
n11.com'un boykot edilmesi 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 2
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 1
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 1
SON İLANLAR
Yenipazar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ankara Diyanet Evi Geçici İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DKK İstanbul Bakım Onarım Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Szleşmeli Personel Alım İlanı
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 14 Uzman Personel Alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 9 Uzman Personel Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam