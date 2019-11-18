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'84 teknoparkta, 50 binden fazla araştırmacı çalışıyor'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Şu anda 84 teknoparkımızda, ülkemizde 50 binden fazla araştırmacı bilimsel ve teknolojik temelli girişimlerini, Ar-Ge projelerini hayata geçirmek için Türkiye'nin her tarafında çalışıyor
 18 Kasım 2019 16:47
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'84 teknoparkta, 50 binden fazla araştırmacı çalışıyor'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 84 teknoparkta 50 binden fazla araştırmacının bilimsel ve teknolojik temelli girişimlerini, Ar-Ge projelerini hayata geçirmek için çalıştığını bildirdi.

Bakan Varank, Kapadokya Teknopark'ın açılış törenindeki konuşmasında, teknoparkın Nevşehir'e kazandırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Teknoparkların önemine değinen Varank, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından itibaren Türkiye'de Ar-Ge ekosistemini üretken bir hale getirmek için oldukça büyük yatırımlar yaptık. Geçtiğimiz aylarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2023 sanayi ve teknoloji stratejisinde de belirttiğimiz gibi teknoparklar Türkiye'deki Ar-Ge ekosisteminin önemli paydaşlarından bir tanesi. Şu an da 84 teknoparkımızda, ülkemizde 50 binden fazla araştırmacı bilimsel ve teknolojik temelli girişimlerini Ar-Ge projelerini hayata geçirmek için Türkiye'nin her tarafında çalışıyor. Yurt dışından gelen misafirlerimizle teknoparkları gezdiğimizde emin olun kendileri bu manada Türkiye'nin geldiği seviyeden ve üniversite sanayi iş birliği olacak şekilde, üniversite Ar-Ge işbirliği olacak şekilde Türkiye'de bu alt yapının geldiği seviyeden oldukça etkileniyorlar."

Kapadokya Teknopark'ın kente önemli katkılar sağlayacağının altını çizen Varank, buranın üniversite-sanayi, üniversite-tarım endüstrisi iş birliğini sağlayacak önemli merkezlerden biri konumuna geleceğini dile getirdi.

- "Dünyada rekabet etmenin koşulları değişiyor"

Temel bilimlerin yanında ticarileşip katma değer üretecek girişimleri, ülke ekonomisine katkı sağlayacak yapıları önemsediklerini vurgulayan Bakan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte yerel kalkınmayı da ajandasına almış, yerel kalkınmayla ilgili gerek bölge kalkınma idareleri gerek kalkınma ajanslarıyla beraber üniversitemizle birlikte iş birliğimizi geliştireceğiz. Bildiğiniz gibi dünyada rekabet etmenin koşulları değişiyor. Özellikle teknolojideki yıkıcı gelişmelerle birlikte üretim tekniklerinden tarım yapmaya ve sosyal hayata kadar her alanda büyük değişiklikler yaşıyoruz. Artık üretimde, sanayide rekabet edebilirliğin en önemli faktörlerinden bir tanesi inovasyon haline gelmiş durumda. Yani üniversitelerdeki teorik bilgiyi pratikle buluşturarak inovasyonla gerçekten yüksek katma değerli ürünler üretmeli ve bunları verimli usullerle dünyayla rekabet edebilir hale getirmeniz gerekiyor. İnşallah buradan da bu manada gerek buradaki potansiyeli yüksek tarım olsun, patates olsun ya da bims dediğimiz bu alanlarda inşallah güzel çalışmalara üniversitemiz ve sanayimiz bizlerin de katkılarıyla imza atacak diyorum."

Törenin ardından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı ziyaret eden Bakan Varank, darbe girişimi sırasında şehit edilen ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank'ın adı verilen "Şehit Prof. Dr. İlhan Varank 7/24 Okuma Salonu"nun açılışını yaptı.

Bakan Varank'a, Vali İlhami Aktaş ile AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe de eşlik etti.
Anadolu Ajansı
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