MSB'den güvenli bölge açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde yasalar ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettiğini bildirdi
|18 Kasım 2019 17:05
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde yasalar ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Etnik temizliğin, kimyasal silahın, etnik ve dini ayrımcılığın şanlı tarihimizde ve ahlaki değerlerimizde yeri yoktur. Aynı zamanda bir NATO ordusu olan TSK, Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde yasalarımız ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmektedir."
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