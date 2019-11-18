1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzmanlardan hava kirliliği 'ölümcül olabilir' uyarısı

Prof. Dr. Hüseyin Toros: Plansız kentleşme, endüstrileşme, fosil yakıtlı motorlu taşıtların sayısındaki artış ve düşük kaliteli yakıt kullanımı nedeniyle özellikle kış aylarında hava kirliliği artıyor
 18 Kasım 2019 17:08
Yazdır
Uzmanlardan hava kirliliği 'ölümcül olabilir' uyarısı

Uzmanlar, hava kirliliğindeki artışın devam etmesi halinde kentlerin 1952'de 12 bin kişinin hayatını kaybettiği Londra'dakine benzer durumla karşılaşabileceği uyarısında bulunuyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros ile İklim aktivisti Patricia Mallam, AA muhabirine, dünya genelinde etkisini artıran hava kirliliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Londra'da 1952'de hava kirliliği nedeniyle 12 bin kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Toros, "Soğuk hava, ısınmak için daha fazla yakıt kullanımı, soğuk kirli sis ve duman sonucunda yer seviyesinde sıkışan kirletici maddeler büyük çevresel felakete sebep oldu." dedi.

Toros, gerekli önlemler alınmadığı takdirde Londra'da çoğunluğu çocuk ve yaşlı binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül hava kirliliğinin, gelecekte büyük kentlerin kaderi olabileceğini söyledi.

Son yüzyılda hava kalitesinin düştüğüne işaret eden Toros, "Plansız kentleşme, endüstrileşme, fosil yakıtlı motorlu taşıtların sayısındaki artış ve düşük kaliteli yakıt kullanımı nedeniyle özellikle kış aylarında hava kirliliği artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Her yıl 7 milyon kişi kirlilik sebebiyle ölüyor"

Toros, hava kirliliğini, insan faaliyetleri ve doğal olaylar sonucu atmosfere salınan kirletici maddeler nedeniyle havadaki zararlı maddelerin artması olarak tanımladı.

Kirliliğin, canlıların yaşamlarını olumsuz yönde etkileyen ve ekonomik kayıplara yol açan ciddi bir sorun olduğunu dile getiren Toros, kirliliğin fiziksel zararları da olduğunu kaydetti.

Toros, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporlarına atıfta bulunarak, "Hava kirliliği, her yıl tahmini 7 milyon kişinin ölümüne neden oluyor ve her 10 kişiden 9'u kirli hava soluyor." dedi.

Hava kirliliğinin, insanların yanı sıra diğer canlılara da zarar verdiğini vurgulayan Toros, yaklaşık bir milyon hayvan ve bitki türünün neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

- "Türkiye'de 1990'lara göre iyileşme var"

Toros, Türkiye'deki hava kalitesinin 1990'lara göre iyileştiğine işaret ederek, bu durumun enerji kaynağı olarak doğal gaz kullanımının yaygınlaşması ve endüstriyel tesislerdeki iyileştirmelerle sağlandığını bildirdi.

Hava kalitesindeki iyileşmeye rağmen kirlilik seviyesinin istenilen düzeyde olmadığını dile getiren Toros, "Bazı illerde partikül madde ve azot dioksit kirliliği için DSÖ'nün sınır değerlerini karşılayamıyoruz." diye konuştu.

Toros, insanların enerji kaynaklarını daha verimli kullanarak, yenilebilir enerji kullanımını artırarak, gereksiz tüketimden kaçınarak ve israfı azaltarak hava kalitesini iyileştirebileceğini belirtti.

- "Bir şey yapılmazsa ekosistemler çöker"

İklim aktivisti Mallam da "Atmosferde karbon salınımının artmasına neden olan fosil yakıtların çıkartılması ve yakılması, iklim değişikliğinin sebebidir." dedi.

İklim değişikliği ve hava kirliliği arasındaki bağlantıya dikkati çeken Mallam, kirletici maddelerin küresel ısınmaya büyük bir etkisi bulunduğunu vurguladı.

Mallam, hava kirliliğinin kuraklık ve sel gibi doğal afetlerin sıklığını ve gücünü artırdığını, türlerin neslinin tükenmesine ve salgın hastalıklara neden olduğunu vurgulayarak, "Karbon salınımını azaltmak için derhal bir şey yapılmazsa tüm ekosistemler çöker." ifadesini kullandı.

Hükümetlerin, fosil yakıt endüstrisine yönelik her türlü desteği derhal durdurması ve herkes için yüzde 100 yenilenebilir enerjiye adil ve eşit geçişi taahhüt etmeleri gerektiğinin altını çizen Mallam, yetkililere, "Tüm yeni kömür, petrol ve gaz projelerini durdurun." çağrısında bulundu.

- Dünyanın en kirli şehri "Yeni Delhi"

İsviçre merkezli IQ AirVisual'a atıfla, 17 Kasım itibarıyla dünyanın en kirli şehrinin Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi olduğunu anımsatan Mallam, şehrin hava kalitesinin "tehlikeli" seviyede olduğunu vurguladı.

Mallam, Yeni Delhi'de, havadaki partikül madde miktarını ölçen PM 2,5 değerinin önerilen sınırın 10 katından daha fazla olduğunu aktardı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ayakkabı ayağını sürtünce bulduğu çözüm, geçim kaynağı oldu
18 Kasım 2019 15:16		 Tarladan aldığı pancarın parasını fıskiyeye bıraktı
18 Kasım 2019 15:09
Elektrikli bisiklette akılalmaz yolculuk
18 Kasım 2019 15:05		 Türkiye'de kişi başına düşen su miktarı yılda 1400 metreküp
18 Kasım 2019 14:39
Meteorolojiden 5 bölge için sis uyarısı
18 Kasım 2019 14:17		 'Dipsiz Göl su tutar mı tutmaz mı tamamen şans'
18 Kasım 2019 13:55
Bu konserin girişleri parayla değil kitapla
18 Kasım 2019 13:21		 Medya, intihar güzellemesinden vazgeçmeli
18 Kasım 2019 10:47
Mucize Doktor'da hata fark edilince fragman silindi!
18 Kasım 2019 10:09		 Akrobasi denemesi yapan kasabın acı sonu!
18 Kasım 2019 09:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:50 - 2 günlük radarla hız denetiminde 21 bin 789 ihlal18:43 - 'EYT konusunda Cumhurbaşkanımız son sözü söyledi'18:40 - 2 günlük denetiminde bin 972 sürücü alkollü çıktı18:36 - 'Siyanür'lü intiharda 2 belediye çalışanına soruşturma18:31 - Borsa, yaklaşık 20 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi18:15 - 'Turuncu' kategoride yer alan şüpheli tutuklandı18:03 - '10 Kasım'a yönelik soruşturmada okul müdürleri görevden uzaklaştırıldı17:57 - 'Suriyeliler için 40 milyar doları bulan, EYT'liler için de bulur'17:50 - Terör örgütü şüphelisinin de arasında olduğu grup sınırda yakalandı17:38 - Bartın'daki FETÖ operasyonunda 6 kişiye adli kontrol
17:28 - Türkiye, Kur'an-ı Kerim yakma girişimini en ağır şekilde kınadı17:25 - Altında gün sonu fiyatları17:15 - Annesinin kimliği ile ilaç yazmayan doktoru dövdü17:10 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:08 - Uzmanlardan hava kirliliği 'ölümcül olabilir' uyarısı17:05 - MSB'den güvenli bölge açıklaması16:52 - Kapalıçarşı'da 12 milyona satışa çıkan dükkanın sırrı16:47 - '84 teknoparkta, 50 binden fazla araştırmacı çalışıyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM 2020 sınav takvimini açıkladı... İşte KPSS, ÖABT, ALES, YDS ve YKS'nin yapılacağı tarihler
Araç sahipleri dikkat! Anlık radar kalkıyor, ortalama hız sistemi geliyor
EYT, yalanlar, gerçekler, kandıranlar ve kandırılanlar...
Mucize Doktor'da hata fark edilince fragman silindi!
Öğretmenlerin beklediği yöneticilik sınav tarihi belli oldu
Akrobasi denemesi yapan kasabın acı sonu!
27-0'lık galibiyet antrenörü işinden etti!
Öğrenci kimlik kartının avantajları AÖF'ye ilgiyi arttırıyor
İyi Parti'den İmamoğlu ve Soyer'e tepki
O ilde suya yüzde 30 indirim yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 1
n11.com'un boykot edilmesi 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 4
SON İLANLAR
Yenipazar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ankara Diyanet Evi Geçici İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DKK İstanbul Bakım Onarım Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Szleşmeli Personel Alım İlanı
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 14 Uzman Personel Alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 9 Uzman Personel Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam