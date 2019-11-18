Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|18 Kasım 2019 17:10
|Yazdır
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7450
|5,7460
|5,7250
|5,7260
|Avro
|6,3470
|6,3480
|6,3320
|6,3330
|Sterlin
|7,4020
|7,4390
|7,4060
|7,4430
|İsviçre Frangı
|5,7920
|5,8210
|5,7750
|5,8040
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7200
|5,7800
|5,7000
|5,7600
|Avro
|6,2950
|6,3650
|6,2950
|6,3650
|Sterlin
|7,3170
|7,4630
|7,3420
|7,4780
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa, yaklaşık 20 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi
18 Kasım 2019 18:31
|Altında gün sonu fiyatları
18 Kasım 2019 17:25
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
18 Kasım 2019 13:15
|Çeyrek altın ne kadar?
18 Kasım 2019 12:49
|Gün ortası döviz fiyatları
18 Kasım 2019 12:04
|Borsa, haftaya yükselişle başladı
18 Kasım 2019 10:19
|Gıdada spekülatif artışa geçit yok
18 Kasım 2019 09:46
|Güne başlarken döviz fiyatları
18 Kasım 2019 09:36
|Borsada gözler son 1,5 yılın zirvesinde
17 Kasım 2019 11:14
|Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
15 Kasım 2019 18:45