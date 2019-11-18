1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dolar ve avroda gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 18 Kasım 2019 17:10
Yazdır
Dolar ve avroda gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,7450 5,7460 5,7250 5,7260
Avro 6,3470 6,3480 6,3320 6,3330
Sterlin 7,4020 7,4390 7,4060 7,4430
İsviçre Frangı 5,7920 5,8210 5,7750 5,8040
ANKARA
ABD Doları 5,7200 5,7800 5,7000 5,7600
Avro 6,2950 6,3650 6,2950 6,3650
Sterlin 7,3170 7,4630 7,3420 7,4780
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa, yaklaşık 20 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi
18 Kasım 2019 18:31		 Altında gün sonu fiyatları
18 Kasım 2019 17:25
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
18 Kasım 2019 13:15		 Çeyrek altın ne kadar?
18 Kasım 2019 12:49
Gün ortası döviz fiyatları
18 Kasım 2019 12:04		 Borsa, haftaya yükselişle başladı
18 Kasım 2019 10:19
Gıdada spekülatif artışa geçit yok
18 Kasım 2019 09:46		 Güne başlarken döviz fiyatları
18 Kasım 2019 09:36
Borsada gözler son 1,5 yılın zirvesinde
17 Kasım 2019 11:14		 Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
15 Kasım 2019 18:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:50 - 2 günlük radarla hız denetiminde 21 bin 789 ihlal18:43 - 'EYT konusunda Cumhurbaşkanımız son sözü söyledi'18:40 - 2 günlük denetiminde bin 972 sürücü alkollü çıktı18:36 - 'Siyanür'lü intiharda 2 belediye çalışanına soruşturma18:31 - Borsa, yaklaşık 20 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi18:15 - 'Turuncu' kategoride yer alan şüpheli tutuklandı18:03 - '10 Kasım'a yönelik soruşturmada okul müdürleri görevden uzaklaştırıldı17:57 - 'Suriyeliler için 40 milyar doları bulan, EYT'liler için de bulur'17:50 - Terör örgütü şüphelisinin de arasında olduğu grup sınırda yakalandı17:38 - Bartın'daki FETÖ operasyonunda 6 kişiye adli kontrol
17:28 - Türkiye, Kur'an-ı Kerim yakma girişimini en ağır şekilde kınadı17:25 - Altında gün sonu fiyatları17:15 - Annesinin kimliği ile ilaç yazmayan doktoru dövdü17:10 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:08 - Uzmanlardan hava kirliliği 'ölümcül olabilir' uyarısı17:05 - MSB'den güvenli bölge açıklaması16:52 - Kapalıçarşı'da 12 milyona satışa çıkan dükkanın sırrı16:47 - '84 teknoparkta, 50 binden fazla araştırmacı çalışıyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM 2020 sınav takvimini açıkladı... İşte KPSS, ÖABT, ALES, YDS ve YKS'nin yapılacağı tarihler
Araç sahipleri dikkat! Anlık radar kalkıyor, ortalama hız sistemi geliyor
EYT, yalanlar, gerçekler, kandıranlar ve kandırılanlar...
Mucize Doktor'da hata fark edilince fragman silindi!
Öğretmenlerin beklediği yöneticilik sınav tarihi belli oldu
Akrobasi denemesi yapan kasabın acı sonu!
27-0'lık galibiyet antrenörü işinden etti!
Öğrenci kimlik kartının avantajları AÖF'ye ilgiyi arttırıyor
İyi Parti'den İmamoğlu ve Soyer'e tepki
O ilde suya yüzde 30 indirim yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 4
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 1
n11.com'un boykot edilmesi 1
SON İLANLAR
Yenipazar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ankara Diyanet Evi Geçici İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DKK İstanbul Bakım Onarım Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Szleşmeli Personel Alım İlanı
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 14 Uzman Personel Alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 9 Uzman Personel Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam