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Türkiye, Kur'an-ı Kerim yakma girişimini en ağır şekilde kınadı

Dışişleri Bakanlığı: Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım'da İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz
 18 Kasım 2019 17:28
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Türkiye, Kur'an-ı Kerim yakma girişimini en ağır şekilde kınadı

Türkiye'nin, Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım'da İslam karşıtı bir örgütün düzenlediği gösteride Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınadığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı, "Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun (SION)" isimli aşırı sağcı grubun, geçen cumartesi Kristiansand şehrinde düzenlediği gösteride Kur'an-ı Kerim yakma girişimine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım'da İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz. Bu tür eylemlerin engellenmesini ve sorumluların en kısa sürede adalete teslim edilmesini bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Son dönemde, Batı Avrupa ülkelerinde Müslümanlara karşı ayrımcılığın, İslam karşıtlığı ve cami saldırılarının artmasından derin kaygı duyulduğuna işaret edilen açıklamada, "İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının her geçen gün daha da endişe verici boyutlara ulaşması, derhal çözüm bulunması gereken bir mesele haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ırkçı ve aşırı sağcı söylemleri, sosyal medya paylaşımlarıyla bu eğilimleri körükleyen siyasetçilerin, esasen bu tür dine hakaret içeren saldırıların da ideolojik altyapısını oluşturduğuna dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu saldırılar sadece Müslümanları hedef almamakta, insanlığın tümü için tehdit oluşturmaktadır. Bütün dünyayı tehdit eden bu virüsü tamamen temizlemek için uluslararası toplumun birlikte çalışması yönündeki çağrımızı bu vesileyle tekrar ediyoruz. 'Din veya inanca dayalı terörizm ve diğer şiddet eylemleriyle mücadele' başlıklı Birleşmiş Milletler (BM) kararının tüm üye ülkelerce uygulanması önem taşımaktadır. Türkiye bu yöndeki uluslararası çabalara liderlik etmeye devam edecektir."

- Norveç'te aşırı sağcı grup SION'dan İslamiyet karşıtı gösteri

Norveç'te, geçen cumartesi SION isimli aşırı sağcı grup, Kur'an-ı Kerim üzerinden provokasyon yapmaya çalışmıştı.

Norveç devlet televizyonu NRK'nin haberine göre, göçmenlerin yoğun yaşadığı Kristiansand kentinde gösteri yapan grup, Kur'an-ı Kerim'i yakmak istemişti. Polisin buna izin vermemesi üzerine grubun lideri Arne Tumyr, iki Kur'an-ı Kerim'i çöpe atmıştı.
Anadolu Ajansı
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