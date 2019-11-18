Bartın'daki FETÖ operasyonunda 6 kişiye adli kontrol
Bartın merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına 6 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
|18 Kasım 2019 17:38
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Bartın merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına 6 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu değerlendirilen 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bartın, İstanbul, Ankara ve Sivas'ta düzenlenen operasyonda O.Ö, N.D, A.K, M.S.D, K.K. ve F.K. gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla salıverildi.
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