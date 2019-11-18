AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
|18 Kasım 2019 19:01
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Canan Kaftancıoğlu, saldırıya uğrayan kadınlarla görüştü
18 Kasım 2019 20:36
|'ABD ve Rusya mutabakatın gereğini yapmadı'
18 Kasım 2019 20:20
|AK Parti'den ihraç talebi
18 Kasım 2019 19:16
|'EYT konusunda Cumhurbaşkanımız son sözü söyledi'
18 Kasım 2019 18:43
|'Suriyeliler için 40 milyar doları bulan, EYT'liler için de bulur'
18 Kasım 2019 17:57
|'84 teknoparkta, 50 binden fazla araştırmacı çalışıyor'
18 Kasım 2019 16:47
|MHP'den 'vatandaşlık için kurs' teklifi
18 Kasım 2019 14:23
|Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
18 Kasım 2019 14:16
|İyi Parti'den İmamoğlu ve Soyer'e tepki
18 Kasım 2019 14:09
|'Kör bir kuruşun hesabını yapmak sizin sorumluluğunuzda'
18 Kasım 2019 13:35