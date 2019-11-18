Akılalmaz olay! 40 yıldır cam yiyor
Bursa'nın İznik ilçesinde, Nusret Aktaş (59), 40 yıldır cam yiyor. Restoranda kırılan bardağı ısırarak bu alışkanlığa başladığını anlatan Aktaş, cam yemenin sağlığına olumsuz bir etkisi olmadığını söyledi.
|18 Kasım 2019 19:51
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Bursa'nın İznik ilçesinde, Nusret Aktaş (59), 40 yıldır cam yiyor. Restoranda kırılan bardağı ısırarak bu alışkanlığa başladığını anlatan Aktaş, cam yemenin sağlığına olumsuz bir etkisi olmadığını söyledi.
Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan, emekli Nusret Aktaş, 19 yaşından beri cam yiyor. Cam bardak ve şişeleri ısırıp, gıdaymış gibi tüketen Aktaş, alışkanlığının sağlığına olumsuz bir etkisinin olmadığını dile getirerek, "Vücudum gayet sağlıklı, sadece uyku bozukluğum var" dedi.
Aktaş, alışkanlığına kırılan bir bardakla başladığını belirterek, "40 yıl önce bir restoranda yemek yedeğimiz sırada bardak kırıldı. Bende bardağı ısırıp yedim. İlk olarak orada başladım. 19 yaşımdan bu yana cam yiyebiliyorum dedi.
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