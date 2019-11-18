Üniversite öğrencisi 5 günlük yaşam savaşını kaybetti
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir apartmanın 4'üncü katında bulunan dairenin balkonundan beton zemine düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi Enes Özkendir (19), hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
|18 Kasım 2019 20:00
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir apartmanın 4'üncü katında bulunan dairenin balkonundan beton zemine düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi Enes Özkendir (19), hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi Karaca Sokak'ta 46 numaralı apartmanın 4'üncü katında babasına ait evde kalan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Turizm Bölümü öğrencisi Enes Özkendir, 13 Kasım'da, balkondan beton zemine düşerek ağır yaralandı.
Özkendir, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan ilk müdahale sonrası Özkendir, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 5 gündür yoğun bakımda tedavi gören Enes Özkendir, yaşam mücadelesini kaybetti.
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