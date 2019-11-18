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Kahramanmaraş'ın gizemli cenneti: Yeşilgöz

Kahramanmaraş şehir merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Tekir Mahallesi'nde bulunan Yeşilgöz, suyunun rengi ve eşsiz doğası ile görenleri hayran bırakıyor.
 18 Kasım 2019 20:04
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Kahramanmaraş'ın gizemli cenneti: Yeşilgöz

Kahramanmaraş şehir merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Tekir Mahallesi'nde bulunan Yeşilgöz, suyunun rengi ve eşsiz doğası ile görenleri hayran bırakıyor. Suyunun rengi ve kaynağı hakkında gizemini koruyan Yeşilgöz'ün efsaneleri de çok. Şehir merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Kahramanmaraş-Göksun Karayolu üzerindeki Tekir Mahallesi'nde yer alan Yeşilgöz, 4 mevsim ziyaretçisine eşsiz güzellikler sunuyor. 20 metre derinliğindeki obruktan çıkan su Tekir Deresi'yle birleşirken, çevresindeki mesire alanı ise yoğun ilgi görüyor. Özellikle yaz aylarında piknikçilerin uğrak yeri olan Yeşilgöz'e sadece fotoğraf çektirmek ya da suyunun o eşsiz rengini görmek için gidenler de var. Gezgincilerin rotasında da yer alan Yeşilgöz, güzelliğinin yanında gizemiyle de dikkati çekiyor.

SUYUN RENGİ VE KAYNAĞI BELİRLENEMİYOR

Adeta cennetten bir köşe olan Yeşilgöz'ün iki büyük gizemi bulunuyor. Bunlardan biri rengi. Kimileri rengini çevresindeki ağaçlardan aldığını, kimileri derinliğinden, kimileri ise güneş ışınlarının suya düşüş açısından kaynaklandığını söylese de bugüne kadar kimse ortaya bilimsel bir kanıt koyamamış. Bir diğer gizemi ise suyunun kaynağı. Bunun için 2008'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sualtı Topluluğu ile Anadolu Speleoloji Grubu Derneği'nden (ASPEG) 16 kişilik bir ekip dalış gerçekleştirdi ama bir sonuç alamadı.

"TEKNİK EKİPMANLAR 135 METREYE KADAR İZİN VERDİ"

Yeşilgöz'e son olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma Ekibi dalış yaptı. Yeşilgöz'de olası boğulma olayı olduğunda nasıl bir yerde arama yapacakları hakkında fikir sahibi olmak için keşif amaçlı dalış yapan ekipten Sinan Kiraz, daldıklarında bambaşka bir manzarayla karşılaştıklarını söyledi. Kiraz, Yeşilgöz'de gördüklerini şöyle anlattı: "Yeşilgöz için çok gizemli bir dalış yeri diyebilirim aslında. İlk 20 metreye kadar dikey olarak huni olarak inmekte. Huni olarak indikten sonra bir mağara başlıyor su altında. Mağara, dikey olarak aşağıya devam etmiyor, eğimli olarak ve bazı kıvrılmalar var. Güzel olan yönü, görüşün çok net olması. 3 metreye 3 metre geniş bir koridor var aşağı ve eğimli olarak. Yaklaşık 135 metre eğimli olarak gidebiliyoruz ama maksimum derinliğe geldiğimizde 47,5 metre. Yani 47,5 metre derinliğe kadar 135 metre uzaklığa kadar gittikten sonra küçük bir boğaz oluşuyor bir dalgıçın girebileceği kadar bir boğaz var. O boğazdan sonra ne var, neler yapılabiliyor, ondan sonra su nereden geliyor, tekrardan yukarı çıkıp bir obruk ya da benzeri şeyler var mı, suyun olmadığı bir yer var mı? Bunların her biri bir soru işareti. Teknik ekipmanlarımız buraya kadar izin verdi bize. İleride ekipmanlarımızı değiştirdiğimizde daha derinlere, daha ilerilere dalma imkanımız var."

"DALIŞ TURİZMİNE AÇILABİLCEK BİR YER"

Yeşilgöz'e hayran kaldıklarını belirten Sinan Kiraz, şöyle devam etti:

"Şu an için 135 metre kadar eğimli olarak gidiliyor, maksimum 47,5 metre derinlik var ama ondan sonrası belirsiz. Yani gizemini hala koruyor Yeşilgöz. Ve çok güzel olan yönü de geniş bir mağara olması, ki her yerde bu imkan yoktur birçok mağarada. Ve görüntünün çok net olması. Fark ettik çok hafif bir akıntı var, mevsimsel değişebilir bu akıntının hızı ama yüzeye doğru çıkan hafif bir akıntı var. Şunu söyleyebilirim daha önce genelde mağara dalışları 5 metre, 10 metre derinliklerde yatay olarak devam eder ama Yeşilgöz, aşağıya doğru inmekte. Bu nedenle Yeşilgöz'ün dalış yapılacak çok enteresan bir yer olduğunu söyleyebilirim. İlk daldığımızda hayran kaldık, kesinlikle çok güzeldi. Dalış turizmine açılabilecek bir yer, suyun sıcaklığı 8 derece ve akıntının da çok hafif bir şekilde olması dalgıçların genellikle çok şikayet ettiği bir unsur bulanıklaştırmaktır ya da mağara içinde bulanık oluşmasıdır dalgıç hareketlerinden dolayı ama burada ciddi şekilde bulanıklaşma ve başka şeyler olmuyor."

"20 YIL ÖNCE KAN ŞEKLİNDE AKTI"

Gizemi çözülemeyen Yeşilgöz'ün efsaneleri de çok. Bunlardan en çok konuşulanı Keş Dağı'ndaki bir mağaradan atılan saman balyalarının Yeşilgöz'den çıkması. Tekir Mahallesi sakinlerinden olan Necati Elma, Yeşilgöz'ün harika bir yer olduğunu ve gizemini çözebilmek adına yıllar önce dalgıçların dalış yaptığını hatırlattı. Elma, "20 sene önce şiddetli bir yağmurdan dolayı su göl halinde kaldı, öndeki akıntısı kurudu. Kan şeklinde aktı. Bu mahallenin insanları duaya çıktılar ve duadan yarım saat sonra tekrar aynı eski halini geri aldı. Yeşilgöz çok güzel bir yer, suyu buz gibi. Kışın istediğin şekilde yüzebilirsin gayet ılık ama yazın çok soğuk. Karpuz 10-15 dakika içinde ortadan patlayabiliyor şiddetli soğuğundan dolayı. 30-35 yıl önce de köylünün bir tanesi buğdayı hayvanın sırtına yüklüyor ve buradan geçerken hayvanın ayağı tökezliyor, suyun içine gidiyor buğday yüküyle ve batıyor. 10-15 dakika sonra hayvan yüzerek canlı bir şekilde çıkıyor" diye konuştu.

'HUZUR VERİCİ'

Çocukların düşüp boğulma ihtimaline karşı etrafı tel örgüyle çevrilen Yeşilgöz, her mevsim de ziyaretçi ağırlıyor. Bunlardan biri olan Özge Dinçer, Kayseri'den nişanlısı Mücahit Yurdagül'ün yanına geldiğini ve onun da kendisini Yeşilgöz'e getirdiğini söyledi. Yeşilgöz'ün doğa harikası bir yer olduğunu belirten Dinçer, "Kayseri Pınarbaşı'ndan nişanlımın yanına geldik. Geçerken de bir gezelim dedik buraları. Güzel yer. Çok güzel ama çok derin, aşırı derin. Ama çok sakin bir yer, çok dinlendiriyor. Huzur verici" dedi. Mücahit Yurdagül ise nişanlısına Kahramanmaraş'ın güzel yerlerini gezdirdiğini ifade ederek, "Yeşilgöz'e de getirdim kendisini. Yeşilgöz çok güzel, mükemmel bir yer. Çok güzel bir mekan ve herkesin gelip görmesini isteriz" diye konuştu.
DHA
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