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Sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti.
|18 Kasım 2019 20:08
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Dağhacıyusuf Mahallesi'nde yaşayan Eraslan Altıntaş'ın (84) evinin kapısını açmamasından şüphelenen yakınları eve girdi.
Eraslan, eşi Gülşen (80) ve torunu Hasret Altıntaş'ın (10) hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sağlık ekipleri gelmeden önce babası Mehmet Altıntaş tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine götürülen Hasret Altıntaş'ın ise hastaneye getirilmeden önce hayatını kaybettiği tespit edildi.
Cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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