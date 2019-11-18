'Kamu çalışanlarına grev ve siyaset hakkı tanınmalıdır'
|18 Kasım 2019 20:16
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, kamu çalışanlarına grev ve siyaset yapma hakkı tanınmasını istedi.
Türk Eğitim-Sen'in "Milli Mücadelenin Yüzüncü Yılında Türkiye Sevdalıları Bir Arada" temalı Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Eğitim ve İstişare Toplantısı Antalya'da gerçekleştirildi. Programa Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, Genel Merkez Yöneticileri, Türk Eğitim-Sen şube başkanları ve şube yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantı öncesinde İstiklal Yolunda Samsun'dan İzmir'e Makale Yarışması Ödül Töreni de gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in her geçen gün büyüyerek yoluna devam ettiğini söyledi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun yapısının değiştirilmesi gerektiğini savunan Geylan, "Mevcut haliyle bu kurul Kamu Görevlileri Hakem Kurulu değil, adeta Kamu İşveren Hakem Kurulu'dur. 11 üyenin 6'sını işveren atamaktadır. Böyle hakem mi olur mu? Kurulun mutlaka müstakil olması gerekir" diye konuştu.
"Kamu çalışanlarına grev ve siyaset yapma hakkı tanınmalıdır"
Vergi dilimlerinin sabitlenmesi ya da matrahın artırılması gerektiğini isteyen Geylan, ücretlerin tamamının da emekliliğe yansıtılmasını talep etti. 1992 yılından beri grev hakkı talep ettiklerini Geylan, kamu çalışanlarına siyaset hakkı tanınmasını da istedi. Kamu çalışanlarının toplumun eğitimli ve nitelikli kesimi olduğuna vurgu yapan Geylan, "Tamamına yakını yüksek öğrenim mezunu olan toplumun en eğitimli, en bilgili kadrosunun hizmetinden Türk siyasetinin mahrum bırakılması doğru değildir" dedi.
Meslek Kanunu'nun bir an önce çıkarılması gerektiğini savunan Geylan, "Tabii Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak istemiyoruz. 657 sayılı kanundan kaynaklanan haklarımızın baki kalması kaydıyla bu kanunu destekliyoruz" diye konuştu.
"19 Kasım tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı'na 81 ilden 81 mektup göndereceğiz"
Türk Eğitim-Sen'in eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek amacıyla kanun teklifi hazırladığını ve bu teklifi TBMM'ye taşıdığını ifade eden Geylan, "Kanun teklifini Milliyetçi Hareket Partisi TBMM Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Sayın Muhammed Levent Bülbül'e teslim ettik. Sayın Bülbül teklifimizi TBMM'ye sunacak. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah teklifimiz TBMM'de bulunan tüm partilerin mutabakatıyla en kısa sürede hayata geçirilir. Ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde eğitim çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla 19 Kasım tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı'na 81 ilden 81 mektup göndereceğiz. Diliyoruz ki, bundan sonra eğitim çalışanlarına yönelik şiddet uygulayanlar gereken müeyyideyle muhatap olurlar ve yapanın yanına kar kalmaz" dedi.
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