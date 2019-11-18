'ABD ve Rusya mutabakatın gereğini yapmadı'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve Rusya ile Suriye'nin kuzeyi için yapılan mutabakata ilişkin, "Mutabakatın gereğini yaptılar mı şu ana kadar, hayır yapmadılar. Yapılması lazım." dedi.
|18 Kasım 2019 20:20
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Rusya ile Suriye'nin kuzeyi için yapılan mutabakata ilişkin, "Mutabakatın gereğini yaptılar mı şu ana kadar, hayır yapmadılar. Yapılması lazım." dedi.
Çavuşoğlu, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinden temizlenmesine ilişkin, "Netice alamazsak, tıpkı ABD ile denedikten sonra harekatı başlattığımız gibi yine gereğini yapacağız." diye konuştu.
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