Cennet hurmasını kurutup 23 liradan satıyor
|18 Kasım 2019 20:24
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İstanbul'da çalışan 51 yaşındaki Salih Yıldız, memleketi Amasya'da kuruttuğu cennet hurmalarını yaş olarak kilogramı 1 liradan satmak yerine kurutarak 23 liradan piyasaya sunuyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde şoförlük yapan Yıldız, yaz mevsiminde ailesiyle geldiği memleketi Amasya'nın Ziyaret beldesinde, kendi bahçesinden topladığı ve komşularından aldığı cennet hurmalarını kurutmak için tesis kurdu. Yıldız, yaş olarak 1 liraya sattığı cennet hurmasını burada kurutarak kilogramını 23 liradan İstanbul'da satmaya başladı.
AA muhabirinin görüştüğü Yıldız, önceleri kendi bahçesindeki cennet hurmalarını toplayıp balkonda ve çatı arasında kuruttuğunu söyledi.
Talebin artması üzerine kurutma tesisi kurmaya karar verdiğini belirten Yıldız, 2 yıl önce 270 metrekare alanda 110 bin lira harcayarak tesisi oluşturduğunu anlattı.
Tesisi beldenin en yüksek tepesine kurduğunu dile getiren Yıldız, "Hem güneşi görüyor hem rüzgar alıyor. Burada hijyenik ve uygun ortamda kurutmayı yapıyoruz. Meyveyi iplerle sapından asarak doğal ortamda kurutuyoruz." dedi.
Yıldız, kuruttuğu meyveleri daha sonra İstanbul'daki aktarlara ve kuru yemişçilere rahatlıkla pazarladığına işaret ederek, "6 kilo cennet hurması kuruyunca 1 kilo olsa da kurusunun getirisi daha çok olduğu için bu yöntemi seçtim. Bu yıl yaş olarak 33 ton civarında ürün topladık. Kuruyunca bu, 5,5 tona yakın olacak. Yaş olarak kilosunu 1 liradan satıyoruz ama kuruttuğumuzda 23 liradan alıcı buluyor." diye konuştu.
Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Şeker de Amasya'da yılda 650 ton civarında cennet hurması üretildiğini aktardı.
Cennet hurmasının antioksidan, vitamin ve mineral bakımından zengin bir meyve olduğunun altını çizen Şeker, "Meyveciliği geliştirme projesi kapsamında cennet hurmasının üretiminin artırılması için çalışma yapılıyor. Cennet hurması, hem bakımı kolay hem de dondan daha az etkileniyor." ifadelerini kullandı.
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