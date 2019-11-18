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Siemens'in ürettiği YHT setlerinin ilki 22 Kasım'da yollarda

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Yazıcı, "Siemens'e sipariş edilen 12 YHT setinden ilki, 22 Kasım'da Türkiye'ye yola çıkacak. Tren seti, test sürüşlerinin ardından 1 Şubat 2020'de hizmete sunulacak." dedi.
 18 Kasım 2019 20:32
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Siemens'in ürettiği YHT setlerinin ilki 22 Kasım'da yollarda

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, AA muhabirine, YHT tren setlerinden ilkinin 14 Kasım'da Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Siemens Tesisleri'nden teslim alındığını anlattı.

Siemens'e sipariş edilen 12 YHT setinden ilkinin, sevkiyata hazır hale getirilmesinin ardından 22 Kasım'da Türkiye'ye doğru yola çıkacağını ifade eden Yazıcı, tren setinin Avusturya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan üzerinden yaklaşık 1 hafta sürecek yolculuğun ardından Ankara'ya ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

YHT setinin test sürüşlerinin hemen başlatılacağını belirten Yazıcı, "Test sürüşlerinin ardından 1 Şubat 2020'de hizmete alınması planlanan YHT setimizin hangi hatta çalışacağı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Cahit Turhan'ın onayıyla ilerleyen zamanlarda netleşecek." diye konuştu.

"YHT setinde 5 Türk firmasının ürettiği 8 yerli parça da kullanıldı"

Vatandaşlarımıza konforlu seyahatler sağlayacak YHT setinin son teknolojiye göre üretiminin yapıldığını dile getiren Yazıcı, yüzde 90'ı geri dönüştürülebilir malzemeden yapılan tren setinde, Türkiye' de faaliyet gösteren 5 Türk firması tarafından üretilen 8 yerli parçanın kullanıldığını kaydetti.

Yazıcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Ulaşımda Erişilebilirlik" adına çok önemli çalışmalar yürüttüğünü dile getirerek, "Biz de bu doğrultuda verdiğimiz her hizmeti tüm vatandaşlarımızın yararlanacağı şekilde planlıyoruz." dedi.

YHT setlerinin engelli yolcuların ihtiyaçları göz önünde bulundurarak "engelli dostu" olarak dizayn edildiğini anlatan Yazıcı, "2 engelli sandalye bağlama yeri bulunan trende, görme engelli yolcular için Braille alfabesi ile hazırlanan bilgilendirme yazıları bulunuyor. Peronlarda trenlere biniş için engelli rampası ve asansörü de yer alıyor." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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