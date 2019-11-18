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Canan Kaftancıoğlu, saldırıya uğrayan kadınlarla görüştü

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçtiğimiz günlerde Karaköy'de saldırıya uğrayan Gamze İnce ve Feyza Yerlikaya ile telefonda görüştü. Kaftancıoğlu, "Saldırıyı kınıyorum ve her zaman yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum. Hep birlikte kadınlara yönelik şiddeti de toplumda yaratılan öfke ve nefret dilini de yeneceğiz" dedi.
 18 Kasım 2019 20:36
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Canan Kaftancıoğlu, saldırıya uğrayan kadınlarla görüştü

Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine yumruklu saldırı gerçekleştirdikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Semahat Y.'nin ikamet ettiği Beyoğlu'nda komşularına ve esnafa da terör estirdiği ortaya çıktı.

Yerlikaya ve İnce'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Kaftancıoğlu; 2 genç kadınla yaptığı telefon görüşmelerinde şunları söyledi:

*Kadın bir siyasetçi olarak bu ülkede yaşayan tüm kadınların hem fiziksel hem de psikolojik şiddet altında olduğunu görüyorum, biliyorum. Size yapılan da diğer tüm kadın kardeşlerimize yapılan her türlü şiddet de çağ dışı bir nefretin sonucudur.

*Toplumumuzu geren, kutuplaştıran bu saldırıyı kınıyorum ve her zaman yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum. Bundan sonraki süreçte de hukuksal ya da farklı meselelerle ilgili herhangi bir şeye ihtiyacınız olduğunda bir telefon kadar yakınınızdayım. Biz kadınlar düşüncelerimiz, inançlarımız, kıyafetlerimiz ve kimliklerimiz ne olursa olsun şiddetin ve nefretin her türlüsüne karşı her zaman yan yana olmalıyız.

*Çağdaş bir toplumda kadınların istedikleri gibi giyinebilme özgürlüğü vardır. Bizler de bu özgürlüğü savunmak ve büyütmek için mücadelemize devam edeceğiz. Yaşanan acı olayla ilgili asla yalnız olmadığınızı unutmayın. Hep birlikte kadınlara yönelik şiddeti de toplumda yaratılan öfke ve nefret dilini de yeneceğiz."

Gamze İnce ve Feyza Yerlikaya da kendisini telefonla arayarak destek ve dayanışma mesajlarını paylaşan Kaftancıoğlu'na bu süreçte sessiz kalmayarak kendilerine destek olduğu için teşekkür etti.
Memurlar.Net
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