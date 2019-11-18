AB, 2,8 milyar avroluk antibiyotik ithal etti
|18 Kasım 2019 20:40
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi 28 ülkenin 2018 yılındaki antibiyotik ithalat ve üretim verilerini yayımladı.
Verilere göre, AB'nin antibiyotik ithal ettiği ülkelerin başında İsviçre yer aldı. İsviçre, söz konusu dönemde AB'ye toplam 1 milyar 120 milyon avroluk antibiyotik sattı.
İsviçre'yi, 660 milyon avroyla Çin, 600 milyon avroyla ABD, 120 milyon avroyla Japonya, 90 milyon avroyla Singapur ve 80 milyon avroyla Hindistan ile Güney Kore takip etti.
Böylece AB üyesi ülkeler 2018'de toplam 2 milyar 877 milyon avroluk antibiyotik ithal etti.
Üye ülkeler arasında en fazla antibiyotik ithalatını 710 milyon avro ile Almanya gerçekleştirdi. Almanya'yı, 594 milyon avroyla Hollanda, 534 milyon avroyla İtalya, 316 milyon avroyla Belçika, 194 milyon avroyla İngiltere, 188 milyon avroyla İspanya ve 135 milyon avroyla Fransa izledi.
Söz konusu dönemde AB üyesi ülkeler toplam 2 milyar 970 milyon avroluk antibiyotik üretimi yaparken, bunun 1 milyar 20 milyon avroluk bölümünü İtalya gerçekleştirdi.
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