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'Locam izinsiz olarak İmamoğlu'nun kullanımına sunuldu'

İş adamı Atalay Demirbaş, bir restoranda Beşiktaş Eski Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazcıoğlu'nun kendisini darp ve tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Atalay Demirbaş savcıya verdiği ifadede, "Locam bilgim dışında İmamoğlu'nun kullanımına sunulmuş. İtiraz ettim aramızda gerginlik oldu" dedi.
 18 Kasım 2019 20:48
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'Locam izinsiz olarak İmamoğlu'nun kullanımına sunuldu'

Vodafone Park'ta locası bulunan Atalay Demirbaş, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu. Avukatıyla birlikte savcılığa dilekçe yazan Atalay Demirbaş, Mahmutyazıcıoğlu'nun "Tehdit", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Hakaret" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 13 Nisan 2019 günü Beşiktaş Vodafone Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçını 80 nolu locada seyretmiş, locanın sahibiAtalay Demirbaş tarafından Beşiktaş Kulübü'ne bir ihtarname gönderilmişti. ihtarnamede locanın bilgileri dışında Ekrem İmamoğlu ve Özen Kuzu'ya tahsil edildiği anlatılmıştı. Ayrıca Atalay Demirbaş, "Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 3 milyon 200 bin dolar menfaat sağlayabilmek için, Beşiktaş Kulübü'ne ait olan toplam 10 Milyon dolarlık çeki, Özen Kuzu adlı iş insanına verdi" demişti.

Söz konusu gelişmeler sonrası iş adamı Atalay Demirbaş, hakkında loca krizi ile ilgili açıklamalarda bulunduğu eski Beşiktaş Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun saldırısına uğradığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

"BİLGİM DIŞINDA İMAMOĞLU'NUN KULLANIMINA SUNULMUŞ"

Atalay Demirbaş savcıya verdiği ifadede, "Beşiktaş taraftarı olmam sebebiyle üç yıllığına loca kiraladım. Fakat bu loca benim bilgim dışında Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıoğlu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kullanımına sunulmuş, ben de bunu maç saatinde öğrendim. Bu olay sonrasında Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aramızda gerginlik oluştu. Bu kişi locanın benim tarafımdan sunulduğunu söylememi istedi ama ben kabul etmedim" dediği öğrenildi.

"BENİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ"

Atalay Demirbaş'ın ifadesinde, "Yine o tarihlerde kulübe 3 milyon 200 bin dolar menfaat sağlayabilmek için 'Yazıcıoğlu kulübe ait 10 milyon dolarlık çeki Özen Kuzu adlı iş insanına verdi' beyanında bulunmuştum. Kendisi o zaman bunu yalanlamıştı ama yönetim değişince bu durumun ortaya çıkacağından endişe etmiş olacak ki beni aradı. Benimle görüşmek istedi, görüşmeyi kabul etmediğim takdirde benim ve ailem için iyi olmayacağını söyledi" dediği belirtildi.

"SİLAHINI GÖSTERDİ, BANA KAFA ATTI"

Ailesinin tehdit altında olduğunu duyunca dışarıda buluştuklarını ifade eden Demirbaş, "Yanıma tek başına geldi. Gelir gelmez cep telefonu kamerasını çıkararak 'Ben şerefsizim, ben haysiyetsizim diyeceksin' dedi. Ben de bunun üzerine 'Ben şerefliyim, haysiyetliyim' dedim. Bunun üzerine kolumdan tutarak beni dışarı çıkarmaya çalıştı, çıkmayınca da bana kafa attı. Sonra silahını göstererek 'otur' dedi, beni koltuğa oturttu. 'Bunları söyleyeceksin 24 saat süren var yoksa seni öldüreceğim' dedi. Benden Kuzu İnşaat'la işlem yapmamamı, bundan feragat etmemi istedi. Daha sonra ortak tanıdığımız olan Murat Çalık yanımıza geldi. Bu olayları onunla da konuştuk. Ben bu durumdan kurtulmak için yapacaklarımı söyleyerek yanlarından ayrıldım. Sonrasında da gelip şikayette bulundum" ifadelerini kullandığı kaydedildi.
DHA
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