1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dubai metrosunun tavanlarını Türk şirketi yapıyor

İstanbul Havaalanı'nın tavanlarını yapan Türk şirketi, şimdi de Dubai Metrosu'nun tavanları üzerinde çalışıyor.
 18 Kasım 2019 20:52
Yazdır
Dubai metrosunun tavanlarını Türk şirketi yapıyor

İstanbul Havaalanı'nın tavanlarını yapan Türk şirketi, şimdi de Dubai Metrosu'nun tavanları üzerinde çalışıyor.

Aydınlatma, asma tavan ve güneş enerjisi sistemleri üretimi yapan Bütem Metal, önümüzdeki yıl için Afrika'yı mercek altına aldı. Bu alanda pek çok mega proje gerçekleştirdiklerini ve önümüzdeki dönemde de büyük projeleri üstlenmeyi hedeflediklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Merve Mollamehmetoğlu Keleş, "Riyad Havalimanı'nın metal asma tavanlarını yaptık. Şu an Dubai Metrosu'nun tavanlarını yapıyoruz. Kuveyt ve Katar'da havalimanı, okul, AVM, hastane gibi farklı işler için çalışmalar yürütüyoruz" dedi. Bu yıl ihracat odaklı bir strateji belirlediklerinin altını çizen Keleş, "Hedefimiz mega yapıların olduğu her yerde markamızı duyurabilmek ve dünya markası haline getirebilmek. Üç alanda faaliyet gösteriyoruz. Ancak şu anda metal asma tavan işimizde yurtdışı projelere odaklanmış durumdayız. Bu alanda faaliyet gösteren sayılı firmalar arasında yer alıyoruz. Onun dışında işlerimizin yüzde 20'lik kısmını oluşturan güneş enerjisi sistemleri alanında da üretimimizin yüzde 50'sini ihraç ediyoruz. İran, Afganistan, Karadağ, Dubai gibi 20 ülkeye ihracatımız var. Tanklı sistemler ve panel ihracatı yapıyoruz. Yurtdışında hedef pazarımız Afrika" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Demiören Medya'nın OYAK'a satılacağı iddiası yalanlandı
18 Kasım 2019 21:47		 AB, 2,8 milyar avroluk antibiyotik ithal etti
18 Kasım 2019 20:40
Siemens'in ürettiği YHT setlerinin ilki 22 Kasım'da yollarda
18 Kasım 2019 20:32		 Cennet hurmasını kurutup 23 liradan satıyor
18 Kasım 2019 20:24
Tapu'dan yabancılara özel gayrimenkul portalı
18 Kasım 2019 11:41		 Gram altın 270 lira seviyelerinde
18 Kasım 2019 11:02
Kısa vadeli dış borç eylülde 121,3 milyar dolar oldu
18 Kasım 2019 10:38		 DSİ'den ülke ekonomisine 196 milyon liralık katkı
18 Kasım 2019 10:25
Bakan Varank ilk yerli balon ile uçtu
18 Kasım 2019 10:00		 Karayollarında durum
18 Kasım 2019 09:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:08 - ADÜ Öğretim Üyesi FİFA'nın resmi futbol doktoru oldu22:03 - Köyün alt yapı işi muhtar ve imama kaldı21:57 - Havalar soğudu turşuya rağbet arttı21:52 - Karadeniz'in incisi: 'Gölyazı'21:47 - Demiören Medya'nın OYAK'a satılacağı iddiası yalanlandı21:42 - Birliğinden firar edip havaya ateş açan asker, kendini vurdu21:37 - Akit'ten Kemal Öztürk'e... Bize ceza verilmesine destek oldun21:31 - Mahkeme kararı olmadan ad ve soyadı değişimi uzatılıyor21:26 - Her satırı dehşet! 'Başına gittim, Kelime-i Şehadet getirdi'21:21 - 86 yıl boyunca hizmet vermişti, yıkımına başlandı
21:16 - Lösemi ile mücadele eden Tunahan hayatını kaybetti21:11 - Yaşar Büyükanıt'ın eşi vefat etti21:05 - KDK, Asya Ombudsmanlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi oldu21:01 - Kazada yaralanan bekçi, 14 gün sonra öldü20:57 - AK Parti Balıkesir İl Başkanı istifa etti20:52 - Dubai metrosunun tavanlarını Türk şirketi yapıyor20:48 - 'Locam izinsiz olarak İmamoğlu'nun kullanımına sunuldu'20:44 - 'Gönüllü Eller' belediye kütüphanesini yeniledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM 2020 sınav takvimini açıkladı... İşte KPSS, ÖABT, ALES, YDS ve YKS'nin yapılacağı tarihler
Araç sahipleri dikkat! Anlık radar kalkıyor, ortalama hız sistemi geliyor
EYT, yalanlar, gerçekler, kandıranlar ve kandırılanlar...
Mucize Doktor'da hata fark edilince fragman silindi!
AK Parti'li eski vekil partiden ihraç ediliyor
Öğretmenlerin beklediği yöneticilik sınav tarihi belli oldu
Akrobasi denemesi yapan kasabın acı sonu!
27-0'lık galibiyet antrenörü işinden etti!
İyi Parti'den İmamoğlu ve Soyer'e tepki
Öğrenci kimlik kartının avantajları AÖF'ye ilgiyi arttırıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 1
n11.com'un boykot edilmesi 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 5
Millete hizmetten dolayi zarar ediyorsak edelim 1
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 2
Hilal Kaplan 1
SON İLANLAR
Yenipazar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ankara Diyanet Evi Geçici İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DKK İstanbul Bakım Onarım Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Szleşmeli Personel Alım İlanı
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 14 Uzman Personel Alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 9 Uzman Personel Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam