1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti Balıkesir İl Başkanı istifa etti

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam, görevinden istifa etti.
 18 Kasım 2019 20:57
Yazdır
AK Parti Balıkesir İl Başkanı istifa etti

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam, görevinden istifa etti.

13 Aralık 2018'de AK Parti İl Başkanlığı görevine getirildiğini belirten Ahmet Sağlam, AK Parti Genel Merkezi ile yaptığı istişareler sonucunda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayı ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasını sunan Sağlam, yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemde aday olmayacağını belirterek şunları söyledi:

"13 Aralık 2018'de Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin tensipleriyle göreve geldiğim günden bugüne milletimize olan inancımız ve dava ruhumuzla hareket ettik. Yeni dönemde aday olmayı düşünmüyorum. Bundan sonraki sürecin daha sağlıklı yürütülmesi ve bu makama ve davamıza uygun yeni başkan arkadaşımızın başkanlığında önümüzdeki delege ve kongre sürecinde yeni yapılanmanın sürdürülmesinin daha etik olduğu düşüncesiyle müsaade istedim. Genel Merkez ile yapmış olduğumuz istişareler sonucunda Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın da onayı ile 19/11/2019 tarihi itibariyle istifamı sunmuş bulunmaktayım. AK Parti davamızın hizmet maratonu bir bayrak yarışıdır. Partimizin yüklendiği misyonu gücümüz oranında ilimizde görev süremiz boyunca taşımaya çalıştık. Bundan sonra da taşımaya devam edeceğiz. Görev sürem boyunca yanımda hissettiğim tüm teşkilatımıza, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarımızın her bir bireyine ve milletimize teşekkürü bir borç biliyorum. Tüm teşkilatımıza ve milletimize hakkım varsa helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin. Çıktığım yolda gerek Cumhur İttifakı kurduğumuz MHP İl Başkanına, gerek CHP İl Başkanına, gerekse İYİ Parti İl Başkanına ve ilçe başkanlarına da gösterdikleri samimiyet ve davranışlarından dolayı teşekkür ederim."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akit'ten Kemal Öztürk'e... Bize ceza verilmesine destek oldun
18 Kasım 2019 21:37		 KDK, Asya Ombudsmanlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi oldu
18 Kasım 2019 21:05
Canan Kaftancıoğlu, saldırıya uğrayan kadınlarla görüştü
18 Kasım 2019 20:36		 Çavuşoğlu: Netice alamazsak gereğini yapacağız
18 Kasım 2019 20:20
AK Parti'li eski vekil partiden ihraç ediliyor
18 Kasım 2019 19:16		 AK Parti MYK toplantısı sona erdi
18 Kasım 2019 19:01
'EYT konusunda Cumhurbaşkanımız son sözü söyledi'
18 Kasım 2019 18:43		 'Suriyeliler için 40 milyar doları bulan, EYT'liler için de bulur'
18 Kasım 2019 17:57
'84 teknoparkta, 50 binden fazla araştırmacı çalışıyor'
18 Kasım 2019 16:47		 MHP'den 'vatandaşlık için kurs' teklifi
18 Kasım 2019 14:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:13 - 9 milyon yıllık yeni keşif kanyonlara ziyaretçi akını22:08 - ADÜ Öğretim Üyesi FİFA'nın resmi futbol doktoru oldu22:03 - Köyün alt yapı işi muhtar ve imama kaldı21:57 - Havalar soğudu turşuya rağbet arttı21:52 - Karadeniz'in incisi: 'Gölyazı'21:47 - Demiören Medya'nın OYAK'a satılacağı iddiası yalanlandı21:42 - Birliğinden firar edip havaya ateş açan asker, kendini vurdu21:37 - Akit'ten Kemal Öztürk'e... Bize ceza verilmesine destek oldun21:31 - Mahkeme kararı olmadan ad ve soyadı değişimi uzatılıyor21:26 - Her satırı dehşet! 'Başına gittim, Kelime-i Şehadet getirdi'
21:21 - 86 yıl boyunca hizmet vermişti, yıkımına başlandı21:16 - Lösemi ile mücadele eden Tunahan hayatını kaybetti21:11 - Yaşar Büyükanıt'ın eşi vefat etti21:05 - KDK, Asya Ombudsmanlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi oldu21:01 - Kazada yaralanan bekçi, 14 gün sonra öldü20:57 - AK Parti Balıkesir İl Başkanı istifa etti20:52 - Dubai metrosunun tavanlarını Türk şirketi yapıyor20:48 - 'Locam izinsiz olarak İmamoğlu'nun kullanımına sunuldu'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM 2020 sınav takvimini açıkladı... İşte KPSS, ÖABT, ALES, YDS ve YKS'nin yapılacağı tarihler
Araç sahipleri dikkat! Anlık radar kalkıyor, ortalama hız sistemi geliyor
EYT, yalanlar, gerçekler, kandıranlar ve kandırılanlar...
Mucize Doktor'da hata fark edilince fragman silindi!
AK Parti'li eski vekil partiden ihraç ediliyor
Öğretmenlerin beklediği yöneticilik sınav tarihi belli oldu
Akrobasi denemesi yapan kasabın acı sonu!
27-0'lık galibiyet antrenörü işinden etti!
İyi Parti'den İmamoğlu ve Soyer'e tepki
Öğrenci kimlik kartının avantajları AÖF'ye ilgiyi arttırıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 5
n11.com'un boykot edilmesi 1
Millete hizmetten dolayi zarar ediyorsak edelim 1
Hilal Kaplan 1
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 2
SON İLANLAR
Yenipazar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ankara Diyanet Evi Geçici İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DKK İstanbul Bakım Onarım Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Szleşmeli Personel Alım İlanı
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 14 Uzman Personel Alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 9 Uzman Personel Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam