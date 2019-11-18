Kazada yaralanan bekçi, 14 gün sonra öldü
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralanan mahalle bekçisi Remzi Gönden (30), tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra yaşamını yitirdi.
|18 Kasım 2019 21:01
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralanan mahalle bekçisi Remzi Gönden (30), tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kaza, 5 Kasım'da, merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 UA 549 plakalı kamyonet, iddiaya göre, Yenişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçisi Remzi Gönden'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Gönden, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Gönden, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Remzi Gönden'in cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp, götürüldüğü Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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