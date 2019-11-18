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Yaşar Büyükanıt'ın eşi vefat etti

Genelkurmay Eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt(75) kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
 18 Kasım 2019 21:11
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Yaşar Büyükanıt'ın eşi vefat etti

Genelkurmay Eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt hayatını kaybetti.

İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Filiz Büyükanıt dün hayatını kaybetti. Filiz Büyükanıt için yarın Selimiye Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek.

Büyükanıt'ın Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

DHA
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