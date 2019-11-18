86 yıl boyunca hizmet vermişti, yıkımına başlandı
|18 Kasım 2019 21:21
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Türk sivil havacılığına 86 yıl hizmet veren Atatürk Havalimanında, özel şirketlere ait kullanılmayan kargo bölümünün yıkım işlemlerine başlandı.
Ticari uçuşların 6 Nisan'da İstanbul Havalimanına taşınmasından sonra askeri uçaklar, özel jetler ve kargo uçaklarının kullandığı Atatürk Havalimanında yer hizmeti veren bazı özel şirketlere ait, artık kullanılmayan kargo binalarının çatısı sökülürken, demir bağlantılar ise parçalara ayrılıyor.
100 kişilik ekibin yürüttüğü yıkım, hava trafiğinde herhangi bir aksaklığa neden olmuyor.
Yıkılan yapıdan elde edilen demir, kablo ve çatı malzemelerinin geri dönüşüm fabrikalarına gönderileceği öğrenilirken, DHMİ İstanbul Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğünce açılan ihale kapsamında yıkım, söküm, taşıma ve saha 1, 2 ve 3 yıkım, söküm, taşıma uzaklaştırma işlemlerinin 2 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.
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