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Akit'ten Kemal Öztürk'e... Bize ceza verilmesine destek oldun

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu'ndan Kemal Öztürk'e: Manşetleri sana yollamadık ama sen bize ceza verilmesine destek oldun
 18 Kasım 2019 21:37
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Akit'ten Kemal Öztürk'e... Bize ceza verilmesine destek oldun

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu'ndan Kemal Öztürk'e: Manşetleri sana yollamadık ama sen bize ceza verilmesine destek oldun

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığını yapmış Kemal Öztürk'ün, " Bugün bağımsız ve özgür gazetecilik yaptığını söyleyen arkadaşlarımız, ben istemeden ertesi günün gazete manşetini bana gönderiyordu, 'Uygun mudur' diye soruyordu ve öyle yayınlıyordu" sözlerine tepki gösterdi.

Öztürk'e manşetleri yollamadıklarını söyleyen Karahasanoğlu, "Ben de diyorum ki, "Biz, manşetleri sana yollamadık. Ama sen, yayınlanmış manşetleri alıp, Erdoğan'a düşmanlık edenleri sevindirmek için, bize ceza verilmesine destek oldun" dedi.

Karahasanoğlu bugünkü yazısında, "Kemal Öztürk, FETÖ'cünün isteğini kabul etmiş, 'FETÖ'cülükle suçlanan kişi hakkında yapılan haber sebebi ile, Akit'in resmi ilanlarının kesilmesi gerekir' demiş" ifadesini kullandı.
Memurlar.Net
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