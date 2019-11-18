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Demiören Medya'nın OYAK'a satılacağı iddiası yalanlandı

Demirören Medya'nın OYAK'a satılacağına dair iddialar hem Demirören Holding tarafından hem de OYAK tarafından yapılan açıklamalarla yalanlandı.
 18 Kasım 2019 21:47
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Demiören Medya'nın OYAK'a satılacağı iddiası yalanlandı

Demirören Holding'in; Hürriyet, CNN Türk, DHA, Milliyet, Posta gibi yayın organlarının da içinde bulunduğu Demirören Medya'yı OYAK'a (Ordu Yardımlaşma Kurumu) satacağı iddia edilmişti. Söz konusu satın alma iddiaları hem Demirören Medya'dan hem de OYAK'tan yapılan açıklamalarla yalanlandı.

"MEDYA SEKTÖRÜNE DAİR GÜNDEMİMİZ BULUNMAMAKTADIR"

OYAK'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"'Demirören Medya'yı hangi grup alıyor?' başlıklı haber kurumumuzla ilişkilendirilmiş olup gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye'nin en büyük emeklilik fonu Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) olarak, reel sektörde yatırım fırsatlarını her zaman titizlikle değerlendirmekteyiz. Ancak OYAK yönetiminin medya sektörüne dair herhangi bir gündemi, planı ve/veya kararı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

"HİÇBİR SURETTE GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Demirören Medya'dan ise açıklama KAP'a yapıldı. Açıklamada, "Son günlerde basında yer alan Şirketimiz de dahil olmak üzere Demirören Medya Grubu'nun bir mesleki emeklilik fonu tarafından devralınacağına ve/veya yeni bir ortaklık ilişkisi kurulacağına ilişkin iddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır. Medya grubumuzun devralınmasına ve/veya yeni bir ortaklık ilişkisi kurulmasına yönelik bu tür kasıtlı ve asılsız iddialara kamuoyunun ve yatırımcılarımızın itibar etmemesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.
DHA
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