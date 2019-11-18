1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karadeniz'in incisi: 'Gölyazı'

Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden birisi olan Gölyazı, gölleri, menderesleri ve yeşil alanları ile insanların ilgisini çekiyor. İnsanlara doğayla iç içe olma fırsatı sunan Gölyazı, 203 farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor
 18 Kasım 2019 21:52
Yazdır
Karadeniz'in incisi: 'Gölyazı'

Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden birisi olan Gölyazı, gölleri, menderesleri ve yeşil alanları ile insanların ilgisini çekiyor. İnsanlara doğayla iç içe olma fırsatı sunan Gölyazı, 203 farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Samsun Terme ilçesinde bulunan Gölyazı, Milli Parklar Müdürlüğü tarafından "Yaban Hayatı Koruma Sahası" ilan edildi. Gölyazı, doğal kanallarla birbirine bağlı olan Akgöl, Simenit ve Silindir göllerini içerisinde barındırıyor. Terme'ye 20 kilometre uzaklıkta olan Simenit ve Akgöl, doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor.

Simenit Gölü çoğunlukla 1,5-2 metre derinlikte olup dibi lığ denilen bir çamurla kaplı. Yer yer derin bölümleri de olan gölün doğu kısmı ise tamamen sazlıklardan oluşuyor. Ayrıca gölün içerisinde ağaçlarla kaplı bir de ada bulunuyor.

Simenit Gölü'nü ziyaret eden vatandaşlar burada balık tutarak vakitlerini geçiyor. Göl içerisinde turna, aynalı, sazan, kefal türlerinde balıklar çıkıyor. Ayrıca Gölyazı göç yolu üzerinde bulunması nedeniyle 203 farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Vatandaşlar, bu doğal turizm alanını her mevsimde ayrı bir güzel olduğunu, bölgenin canlanması için daha iyi tanıtım yapılması ve hizmetlerin gelişmesi gerektiğini belirttiler.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
884 yıllık caminin kapı üstlerine tente yapıldı
18 Kasım 2019 22:28		 9 milyon yıllık yeni keşif kanyonlara ziyaretçi akını
18 Kasım 2019 22:13
'Gönüllü Eller' belediye kütüphanesini yeniledi
18 Kasım 2019 20:44		 Kahramanmaraş'ın gizemli cenneti: Yeşilgöz
18 Kasım 2019 20:04
Kapalıçarşı'da 12 milyona satışa çıkan dükkanın sırrı
18 Kasım 2019 16:52		 Bu proje, öğretmen, öğrenci ve veliyi buluşturdu
18 Kasım 2019 16:32
Dünyaca ünlü giyim markaları bu ilçede üretiliyor
18 Kasım 2019 16:04		 O ilde suya yüzde 30 indirim yapıldı
18 Kasım 2019 15:42
Bursa'da 3.2 büyüklüğünde deprem
18 Kasım 2019 14:34		 Türkiye'nin örnek hastanelerinden biri olacak
18 Kasım 2019 14:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - Böyle özür dileme olmaz. OHAL Komisyonunun göreve iade ettiği müdür, kaloriferci yapıldı00:03 - 19 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları23:43 - 'Okulların uluslararası akreditasyonları arttırılmalı'23:38 - Mucize bebekler, doktorlar ve hemşireler ödüllendirildi23:33 - Sevgilisini öldüren muhtarın cezası 15 yıla düşürüldü23:27 - TBMM Başkanı, Bakanı Akar'ı ziyaret etti23:21 - Annenin sözleri şoke etti: Bu öldü, bunu alın23:16 - Sendika Başkanı, açığa alınan personele destek verdi23:10 - Başarılı başpolis, komiser yardımcısı olabilecek23:04 - 'Hakkımdaki iddialarla ilgili yasal süreci başlatacağız'
22:59 - Okulun paratoner kablolarını söküp yakarken yakalandılar22:54 - Şanlıurfa sınırında YPG/PKK'lı 2 terörist yakalandı22:48 - SGK İl Müdürü: Emeklilik yaşı aşamalı olarak artırılmalı22:43 - DSP'li Belediye Başkanı, CHP'ye geçti22:38 - Elazığ'da SGK'nın eski binası belediyeye devredildi22:33 - Sınır hattındaki öğrencilere telafi eğitimi veriliyor22:28 - 884 yıllık caminin kapı üstlerine tente yapıldı22:23 - 15 yıl sonra gelen 'kan parası' işçi kadını yıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehir Üniversitesinin, borçlarından dolayı, Halkbank yoluyla kapatılmak istenmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Böyle özür dileme olmaz. OHAL Komisyonunun göreve iade ettiği müdür, kaloriferci yapıldı
19 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 5
Millete hizmetten dolayi zarar ediyorsak edelim 2
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 2
Hilal Kaplan 1
n11.com'un boykot edilmesi 1
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 2
SON İLANLAR
Yenipazar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ankara Diyanet Evi Geçici İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DKK İstanbul Bakım Onarım Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Szleşmeli Personel Alım İlanı
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 14 Uzman Personel Alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 9 Uzman Personel Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam