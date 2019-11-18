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Köyün alt yapı işi muhtar ve imama kaldı

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Hacılı köyünde genç nüfus kalmayınca köye kanalizasyon alt yapısını köy imamı ve muhtar birlikte yaptı.
 18 Kasım 2019 22:03
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Köyün alt yapı işi muhtar ve imama kaldı

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Hacılı köyünde genç nüfus kalmayınca köye kanalizasyon alt yapısını köy imamı ve muhtar birlikte yaptı.

Köy Muhtarı Onur Taşkın, köyde yaşanan göçten dolayı genç nüfus kalmadığını ifade ederek, gelen hizmetin yapılması için köy imamı Arif Taşkın ile kolları sıvadıklarını ve kanalizasyon borusunu çektiklerini söyledi.

Muhtar Onur Taşkın, köyün ciddi anlamda alt yapı sorunu olduğunu ve bunun için girişimlerde bulunduklarını belirterek, "Valiliğimizin ve Alucra Kaymakamlığımızın da destekleriyle bu sorun çözüme kavuşturmak istiyorduk. Yapılan proje kapsamında iş makinelerinin yardımının yanı sıra insan gücüde gerekiyordu, maalesef köyümüzde hep yaşlı nüfus kalınca kanalizasyon hattının çalışmasını muhtar olarak benim ile yine köylümüz olan köy imamı Arif Taşkın ile birlikte gerçekleştirdik" dedi.

"3 bin metre uzunluğundaki kanalizasyon hattını İğdecik ve Hacılı köylerinin kullanacağı rögara kadar taşıyarak köyümüzün önemli bir sorununu ortadan kaldırmış olduk" diyen Muhtar Taşkın, "Halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak benimsiyor, çalışmalarımızı bu niyetle yapıyoruz. Yaşlılarımız da gelerek yardım etmek istediler ama biz onları yormak istemedik imam arkadaşımız ile beraber çalışmamayı tamamladık ve köyün ciddi bir sorununu halletmiş olduk" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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