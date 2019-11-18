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ADÜ Öğretim Üyesi FİFA'nın resmi futbol doktoru oldu

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Güngör, 6 aylık online eğitim programını tamamlayarak FİFA Futbol Doktoru diplomasını almaya hak kazandı.
 18 Kasım 2019 22:08
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ADÜ Öğretim Üyesi FİFA'nın resmi futbol doktoru oldu

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Güngör, 6 aylık online eğitim programını tamamlayarak FİFA Futbol Doktoru diplomasını almaya hak kazandı.

Dünyanın en büyük ve en üst düzey futbol yönetim organı olan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FİFA)'nin online eğitim programına katılan Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Güngör, başarıyla tamamladığı eğitimin ardından FİFA Futbol Doktoru diplomasını aldı. 6 aylık eğitim sürecinde 42 ayrı bölüm için kurs gören ve bunlardan sınava tabi tutulan Güngör, programı başarıyla bitirerek Türkiye'de ilk kez FİFA Futbol Doktoru diplomasına sahip oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Hasan Güngör, "Yaklaşık 6 ay önce FİFA'nın resmi internet sitesinden düzenlediği ücretsiz Futbol Doktoru Diploma Programına başladım. Ortopedi, Fizik Tedavi, Nöroloji, Kardiyoloji, Sporu Yaralanmaları, Dopingle Mücadele gibi futbol takım doktorunun bilmesi gereken branşları içeren bir kurs programına girdik. 42 konudan 42 ayrı sınava girdim. Kursu geçebilmek için 5 bin sayfaya yakın konu okudum. En sonunda bu kursu başarıyla tamamladıktan sonra FİFA'nın resmi olarak futbol doktoru diplomasını almaya hak kazandım. Diploma elime ulaştı. Bu diploma dünyanın en büyük organizasyonu olan FİFA'nın resmi olarak düzenlediği kurstan alınmış bir diploma. Benim gibi spor kardiyolojisi ile ilgilenen bir hekim için sonuçta özgeçmişimde yer alması gereken önemli bir köşe taşı. Konuyla ilgili eğitimlere katılmaya devam edeceğim" diyerek önümüzdeki günlerde katılmayı planladığı eğitimleri aktardı.

Büyük bir spor kulübünde veya Milli Takımlarda sporcu kardiyoloğu olarak çalışmak istediğini söyleyen Doç. Dr. Hasan Güngör, "Hepimizin hayallerinden biridir. Bu diplomayı Türkiye'de alan ilk kişiyim. Bunun için de ayrıca mutluyum" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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