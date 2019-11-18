1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DSP'li Belediye Başkanı, CHP'ye geçti

Adıyaman'ın Besni ilçesi Kesmete Belde Belediye Başkanı Ali Yılmaz, DSP'den CHP'ye geçiş yaptı.
 18 Kasım 2019 22:43
Yazdır
DSP'li Belediye Başkanı, CHP'ye geçti

Adıyaman'ın Besni ilçesi Kesmete Belde Belediye Başkanı Ali Yılmaz, DSP'den CHP'ye geçiş yaptı.

2019 yeril seçimlerinde DSP'den Belediye Başkanı seçilen Ali Yılmaz ve meclis üyeleri tören ile CHP'ye katılım sağladı. Ali Yılmaz'ın CHP rozetini Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl Başkanı Deniz Çakmak, Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç birlikte taktı. Törene Şambayat Belde Belediye Başkanı Nejdet Arıcı, Kesmetepe Belediye Başkan adayı Hasan Koca ve Besni Belediye Başkan Adayı Vakkas Açar katıldı.

Başkan Ali Yılmaz'ın partilerine katılımın hayırlı olması temennisinde bulunan CHP İl Başkanı Deniz Çakmak, "Halkın iktidarını kurmamız için Kesmetepe başta olmak üzere ayrılmadan, bölünmeden, güç birliği yaparak Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmamız lazım. Güzel projelere imza atarak, halkı kucaklayarak, hizmet etmek, halkın derdine derman olarak sosyal belediyeciliğin yaşatılması adına gece gündüz demeden hep birlikte mücadele etmemiz lazım. Bizim yarınlarımıza ve gençliğimize en büyük görevimiz ve borcumuz halkın ve hakkın korunduğu bir belediyecilik anlayışı ile yaşanacak bir Türkiye inşa etmek ve ekonomik refahın egemen olduğu bir ülkede yaşatmayı hediye etmektir. Bizim için partiye gece gündüz demeden emek veren yol arkadaşlarımızın emekleri ne kadar önemliyse partimizin iktidar olması için Cumhuriyet Halk Partisine bugün katılan Ali Yılmaz, meclis üyeleri ve seçmen kitlesinin de emeği o kadar önemlidir. Ben bugün ülke sevdalısı herkesi Ülkemizin ve halkın refahı için çağdaş, laik, demokratik ve yaşanabilir bir Türkiye için Cumhuriyet Halk Partisine oy vermeye ve aktif olarak görev almaya davet ediyorum. Partimize katılım sağlayan Ali Yılmaz, meclis üyeleri ve seçmen kitlesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
19 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
19 Kasım 2019 00:03		 TBMM Başkanı, Bakanı Akar'ı ziyaret etti
18 Kasım 2019 23:27
'Hakkımdaki iddialarla ilgili yasal süreci başlatacağız'
18 Kasım 2019 23:04		 SGK İl Müdürü: Emeklilik yaşı aşamalı olarak artırılmalı
18 Kasım 2019 22:48
Akit'ten Kemal Öztürk'e... Bize ceza verilmesine destek oldun
18 Kasım 2019 21:37		 KDK, Asya Ombudsmanlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi oldu
18 Kasım 2019 21:05
AK Parti Balıkesir İl Başkanı istifa etti
18 Kasım 2019 20:57		 Canan Kaftancıoğlu, saldırıya uğrayan kadınlarla görüştü
18 Kasım 2019 20:36
Çavuşoğlu: Netice alamazsak gereğini yapacağız
18 Kasım 2019 20:20		 AK Parti'li eski vekil partiden ihraç ediliyor
18 Kasım 2019 19:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - Böyle özür dileme olmaz. OHAL Komisyonunun göreve iade ettiği müdür, kaloriferci yapıldı00:03 - 19 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları23:43 - 'Okulların uluslararası akreditasyonları arttırılmalı'23:38 - Mucize bebekler, doktorlar ve hemşireler ödüllendirildi23:33 - Sevgilisini öldüren muhtarın cezası 15 yıla düşürüldü23:27 - TBMM Başkanı, Bakanı Akar'ı ziyaret etti23:21 - Annenin sözleri şoke etti: Bu öldü, bunu alın23:16 - Sendika Başkanı, açığa alınan personele destek verdi23:10 - Başarılı başpolis, komiser yardımcısı olabilecek23:04 - 'Hakkımdaki iddialarla ilgili yasal süreci başlatacağız'
22:59 - Okulun paratoner kablolarını söküp yakarken yakalandılar22:54 - Şanlıurfa sınırında YPG/PKK'lı 2 terörist yakalandı22:48 - SGK İl Müdürü: Emeklilik yaşı aşamalı olarak artırılmalı22:43 - DSP'li Belediye Başkanı, CHP'ye geçti22:38 - Elazığ'da SGK'nın eski binası belediyeye devredildi22:33 - Sınır hattındaki öğrencilere telafi eğitimi veriliyor22:28 - 884 yıllık caminin kapı üstlerine tente yapıldı22:23 - 15 yıl sonra gelen 'kan parası' işçi kadını yıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehir Üniversitesinin, borçlarından dolayı, Halkbank yoluyla kapatılmak istenmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Böyle özür dileme olmaz. OHAL Komisyonunun göreve iade ettiği müdür, kaloriferci yapıldı
19 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 2
Millete hizmetten dolayi zarar ediyorsak edelim 2
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 2
Hilal Kaplan 1
n11.com'un boykot edilmesi 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 5
SON İLANLAR
Yenipazar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ankara Diyanet Evi Geçici İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DKK İstanbul Bakım Onarım Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Szleşmeli Personel Alım İlanı
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 14 Uzman Personel Alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 9 Uzman Personel Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam