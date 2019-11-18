DSP'li Belediye Başkanı, CHP'ye geçti
|18 Kasım 2019 22:43
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Adıyaman'ın Besni ilçesi Kesmete Belde Belediye Başkanı Ali Yılmaz, DSP'den CHP'ye geçiş yaptı.
2019 yeril seçimlerinde DSP'den Belediye Başkanı seçilen Ali Yılmaz ve meclis üyeleri tören ile CHP'ye katılım sağladı. Ali Yılmaz'ın CHP rozetini Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl Başkanı Deniz Çakmak, Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç birlikte taktı. Törene Şambayat Belde Belediye Başkanı Nejdet Arıcı, Kesmetepe Belediye Başkan adayı Hasan Koca ve Besni Belediye Başkan Adayı Vakkas Açar katıldı.
Başkan Ali Yılmaz'ın partilerine katılımın hayırlı olması temennisinde bulunan CHP İl Başkanı Deniz Çakmak, "Halkın iktidarını kurmamız için Kesmetepe başta olmak üzere ayrılmadan, bölünmeden, güç birliği yaparak Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmamız lazım. Güzel projelere imza atarak, halkı kucaklayarak, hizmet etmek, halkın derdine derman olarak sosyal belediyeciliğin yaşatılması adına gece gündüz demeden hep birlikte mücadele etmemiz lazım. Bizim yarınlarımıza ve gençliğimize en büyük görevimiz ve borcumuz halkın ve hakkın korunduğu bir belediyecilik anlayışı ile yaşanacak bir Türkiye inşa etmek ve ekonomik refahın egemen olduğu bir ülkede yaşatmayı hediye etmektir. Bizim için partiye gece gündüz demeden emek veren yol arkadaşlarımızın emekleri ne kadar önemliyse partimizin iktidar olması için Cumhuriyet Halk Partisine bugün katılan Ali Yılmaz, meclis üyeleri ve seçmen kitlesinin de emeği o kadar önemlidir. Ben bugün ülke sevdalısı herkesi Ülkemizin ve halkın refahı için çağdaş, laik, demokratik ve yaşanabilir bir Türkiye için Cumhuriyet Halk Partisine oy vermeye ve aktif olarak görev almaya davet ediyorum. Partimize katılım sağlayan Ali Yılmaz, meclis üyeleri ve seçmen kitlesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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