TBMM Başkanı, Bakanı Akar'ı ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Akar'ı makamında ziyaret etti.
|18 Kasım 2019 23:27
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Akar'ı makamında ziyaret etti.
Şentop, ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ı makamında ziyaret ederek istişarelerde bulunduk. Sayın Bakanımıza ve ekibine nazik ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
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