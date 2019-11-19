Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
|19 Kasım 2019 03:09
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