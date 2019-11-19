1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Siyanür ölümlerinde medya suç ortağı

Siyanürlü toplu intiharların peş peşe yaşanmasıyla 'medyanın intiharlardaki rölü' gündeme geldi.
 19 Kasım 2019 06:40
Yazdır
Siyanür ölümlerinde medya suç ortağı

Doç. Ali Murat Kırık: Son bir haftada 'siyanür' kelimesi Google'da 1 milyon kez arandı. Nedeni, medyada çıkan haberler.

Siyanürle toplu ölüm vakalarındaki artış gündemi ciddi şekilde meşgul ediyor. İzmir'de ailesine siyanür içirip öldüren gencin ardından İstanbul ve Antalya'dan da benzer haberler geldi. Medyada yer alan haberlerin yaşanacak vakalara zemin hazırladığını belirten uzmanlar, bu olayların medyada görünür hale gelmesiyle, ölüm biçimi arasında ilişki olduğuna dikkat çekti.


Yapılan haberlerin insanlara yöntem öğrettiğini kaydeden Psikiyatrist Doç. Dr. Armağan Samancı, "Haber hiç yapılmasa intiharları önleyemeyiz. Sona gelmiş, yaşamıyla ilgili sınıra ulaşmış bir kişi intiharı düşünüyorsa bunu gerçekleştirir. Ancak yapılan haberler insanlara yöntem öğretir" dedi.

MEDYA-İNTİHAR İLİŞKİSİ


Avustralya'da intihar haberlerinin kısıtlanmasından sonra intihar oranlarında düşüş yaşandığını kaydeden İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Berk Çaycı, "Benzer sonuçlar İngiltere ve ABD'de de tespit edildi. Tarihin her döneminde medya ile intihar ilişkisi sorgulandı. Çünkü intihar olgusu medyada yer almaya başladıktan sonra taklit edilmeye başlandı. Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma gazete haberlerinin intihar vakalarını arttırdığını ortaya koydu. Çalışmada en büyük riskin haber içeriğinde intihar yöntemini açıklamak olduğuna dikkat çekildi. İntihar bireysel bir eylem olsa da toplumsal etkileri yüksek. İntihar haberlerini konu alan medya iletileri yayılarak kopya intiharların sayısının artmasına neden oluyor. 19. yüzyılda İngiltere'de intihar haberlerinin gazetelerde haberleştirilmesine yönelik tepkiler, özellikle intihar oranlarının artması üzerine şiddetlendi. Ülkemizdeyse 1931 tarihli matbuat kanunu ile intihar haberlerinin basında yer alması yasaklanmıştı" diye konuştu.

HABERLER ETİK DEĞİL


Reyting, tiraj ve hit gayesiyle paylaşılan intihar haberlerinin etik açıdan uygun olmadığını belirten Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, medyanın görev ve sorumluluklarına dikkat çekti: "Medya kitleleri yönlendirmekte, algıları yönetmektedir. Bireylerin hayatında rolü ve etkisi büyüktür. Özellikle sosyal medyanın gelişim göstermesiyle kontrol ve denetim tamamen ortadan kalktı. İntihar haberlerinin medyada yer bulup gelişigüzel paylaşılması bireyleri derinden etkileyebilmekte, psikolojik çöküntü içerisine girmiş, depresyon riskiyle karşı karşıya olan kişilerde yönlendirici etki oluşturabilmektedir."
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karaköy'de genç kıza saldıran kadının ilk saldırısı değilmiş
19 Kasım 2019 06:51		 Annenin sözleri şoke etti: Bu öldü, bunu alın
18 Kasım 2019 23:21
Okulun paratoner kablolarını söküp yakarken yakalandılar
18 Kasım 2019 22:59		 Birliğinden firar edip havaya ateş açan asker, kendini vurdu
18 Kasım 2019 21:42
Sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti
18 Kasım 2019 20:08		 Iğdır'da zırhlı polis aracı otomobille çarpıştı: 5 yaralı
18 Kasım 2019 19:12
'Siyanür'lü intiharda 2 belediye çalışanına soruşturma
18 Kasım 2019 18:36		 Annesinin kimliği ile ilaç yazmayan doktoru dövdü
18 Kasım 2019 17:15
Sevgilisini öldürüp intihar eden şahıs cezaevi firarisi çıktı
18 Kasım 2019 16:24		 Cami imamı ve ailesi kazada hayatını kaybetti
18 Kasım 2019 14:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehir Üniversitesinin, borçlarından dolayı, Halkbank yoluyla kapatılmak istenmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Böyle özür dileme olmaz. OHAL Komisyonunun göreve iade ettiği müdür, kaloriferci yapıldı
KYK borçları ve karşılıksız çeke düzenleme geliyor
Komisyona tavan gelince Bankalar taksiti kesti
Kamu görevlilerinin mal beyanı için 'takip sistemi' geliyor
İzmir'de 82'si muvazzaf 133 askere FETÖ'den gözaltı
İstanbul - Ankara arası yarım saat daha kısalacak
PKK 50 bombalı araç gönderdi
Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Pakistan Akdeniz Kalkanı'nda
Posta ve Telgraf Teşkilatı Sözleşmeli Personeli Hakkında Yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 2
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 2
Millete hizmetten dolayi zarar ediyorsak edelim 2
Hilal Kaplan 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 5
n11.com'un boykot edilmesi 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Sarkent Turizm 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kastamonu Koyas Turizm 8 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 73 İşçi Alacak
İzmir İzelman 13 İşçi Alacak
İzmir Grandplaza 2 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş Engelli 14 İşçi Alacak
Çorum Beltaş 5 İşçi Alacak
Çorum Beltaş 1 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam