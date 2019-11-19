Pakistan Akdeniz Kalkanı'nda
|19 Kasım 2019 07:06
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Halen Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na PNS Alamgir fırkateyni, bir deniz karakol uçağı, bir deniz özel kuvvet timi ile katılım sergileyen Pakistan, tatbikatın tamamlanması ardından Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının milli harekatı Akdeniz Kalkanı Harekatı'na katılacak.
8 DOST ÜLKENİN DAHA KATILIMI BEKLENİYOR
Pakistan'ın Akdeniz Kalkanı Harekatı'na katılımıyla birlikte harekat fiilen uluslararası bir harekata dönüşecek. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de deniz güvenliğini sağlamak maksadıyla 2006 yılında milli imkanlarla başlattığı Akdeniz Kalkanı Harekatı'nın uluslararası boyuta taşınması kapsamında Arnavutluk, Azerbaycan, Cezayir, Gürcistan, Libya, Lübnan, Pakistan, Tunus ve Ürdün'ün tatbikata dahil olmaları konusunda yürütülen çalışmalarda önemli ilerlemeler kaydedilmişti.
Kıymet Sezer
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