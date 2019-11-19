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KYK borçları ve karşılıksız çeke düzenleme geliyor

 19 Kasım 2019 07:13
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KYK borçları ve karşılıksız çeke düzenleme geliyor

Karşılıksız çeke hapis kalkabilir

19.11.2019 - 05:30 | Son Güncelleme: 19.11.2019 - 05:52

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Çok sayıda esnafı mağdur eden hapis cezasına farklı bir formül bulunması ve üniversite öğrencilerine verilen kredilerin faizlerine ilişkin bir düzenleme yapılması AK Parti'nin gündeminde...

Yücel Kayaoğlu

ANKARA

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AK Parti kurmaylarının yaptığı toplantıda, kamuoyunda oluşan iki beklenti masaya yatırıldı. İlk olarak "karşılıksız çekler sebebiyle hapis cezasına maruz kalan işletme sahiplerinin mağduriyeti" gündeme geldi. Kurmaylar "Adam ödeme güçlüğüne düşmüş, hapse girmiş. İçeride hiç ödeyemez. Daha zora düşer. Hapis cezası yerine, başka yaptırım lazım. Kamuoyundaki beklentiye kayıtsız kalamayız" görüşünde birleşti. Çeki karşılıksız çıkana bin 500 güne kadar para cezası veriliyor. Bu da ödenmezse çek sahibi, 3 yıla kadar hapis ile karşı karşıya kalıyor. Bir diğer konu da üniversite döneminde öğrenim kredisi çeken öğrencilerin borçları oldu. İşe girinceye kadar bu borca faiz işliyor. Borç, bazı kişilerde iki katı aşmış durumda... Bunu ödeyemeyen öğrencilerin sayısının 5 milyona ulaştığı, 280 bin mezun hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtiliyor.

Her iki konuda da çalışma yapılıp yapılmayacağına henüz karar verilmedi. Çekte hapis cezasının kaldırılmasının, ceza infaz indirimlerini öngören pakete girebileceği belirtiliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlarına uygulanan faizlerle ilgili ise yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olmadığı, bunun için idari bir karar alınmasının yeterli olduğu ifade ediliyor.
Türkiye
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