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Türkiye istihdamda Avrupa sonuncusu

Türkiye'de genç işsizlik rekor kırarken, istihdamda da tablo çok iyi değil. Ağustos 2019 verilerine göre, 15 yaş üzeri işsiz sayısı 4.6 milyona ulaştı. Genç işsiz sayısı ise 2.8 milyon seviyesinde. Avrupa'da 50 yaş üstü istihdamın en düşük olduğu ülke ise Eurostat verilerine göre Türkiye
 19 Kasım 2019 07:30
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Türkiye istihdamda Avrupa sonuncusu

Türkiye'de işsiz sayısı 5 milyona yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ağustos 2019 verileri işsizliğin 4.6 milyona ulaştığını ortaya koydu. Geçen yılın aynı dönemine göre işsizlik 980 bin kişi daha arttı. Asıl sorun ise genç işsizlikte. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 6,6 puan yükselerek yüzde 27,4 oldu. Geniş tanımlı genç işsiz sayısı 2 milyon 801 bine çıkarak rekor kırdı. İstihdamda da kayıp söz konusu. Euronews'in aktardığına göre, Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde 50 yaş üstü istihdamın en düşük olduğu ülke olarak dikkat çekiyor. 2018 yılında 50-64 yaş arası istihdam Türkiye'de yüzde 41 iken Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ortalaması ise yüzde 66,2. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verileri Türkiye'de 2008 yılında emeklilik yaşının yükseltilmesinden sonra 50 yaş üstü nüfusun istihdamının kademeli olarak arttığını gösteriyor. Ancak yine de 50 yaş üstü istihdamda Türkiye ile AB ülkeleri arasında ciddi bir fark var.

AB'nin 28 ülkesinin ortalaması Türkiye'den yüzde 62 daha fazla. 15-65 yaş arası gruplara bakıldığında Türkiye'de istihdamın AB'den yüksek olduğu tek yaş grubu 15-19 arası. Bu yaş grubunda AB ortalaması yüzde 16,5 iken Türkiye'de yüzde 24,1. 20 yaşından itibaren yaş arttıkça AB ile Türkiye arasındaki istihdam farkı Avrupa ülkeleri lehinde artıyor. 45 yaşından sonra istihdamdaki puan farkı yüzde 20'nin üzerine çıkıyor. 55-64 yaş grubu arasında ise puan farkı yüzde 23,4'e kadar çıkıyor. 50-64 yaş arası en yüksek istihdam oranı yüzde 83,5 ile İzlanda'da. Bu ülkeyi yüzde 81,9 ile İsveç izliyor. Türkiye yüzde 41 ile en düşük orana sahipken bu ülkeyi Kuzey Makedonya (yüzde 49,3) takip ediyor. Diğer bazı ülkelerde ise bu oranlar şöyle: Yunanistan yüzde 50,5; Almanya yüzde 76,9; Fransa yüzde 62,1 ve İngiltere yüzde 71,9. Öte yandan, Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyeleri arasına en erken emeklilik yaşı Türkiye'de. OECD'nin 2016 verilerine göre Türkiye'de kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli oluyor. Bu oran OECD ülkelerinin çoğunda 65 yaşında.

KADINLAR İÇİN ERKEN EMEKLİLİK

OECD bilgileri kanun değişikliğinden sonraki uygulamaları içerdiği için Türkiye'de emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 görünüyor. OECD'nin 2016 yılına ait bu verileri esas alındığında Türkiye kadınlar için en erken emeklilik yaşının uygulandığı ülke. Erkeklerde bu yaş 60. Türkiye erkeklerde Slovenya ve Lüksemburg ile en erken emeklilik yaşını paylaşıyor. OECD ülkelerinin çok büyük kısmında kadın ve erkeklerde emeklilik yaşı 65. En geç emeklilik yaşı ise 67 ile Norveç'te. Bu yaş kadın ve erkek için de aynı. İzlanda ve İsrail'de de erkekler 67 yaşında emekli olabiliyor.

SONDAN ÜÇÜNCÜ OLDU

Avustralya'da Melbourne Mercer'in her sene hazırladığı Küresel Emeklilik Endeksi'ne bu sene Türkiye de eklendi. Araştırmada 37 ülkenin emeklilik sistemi; yeterlilik, sürdürülebilirlik, dürüstlük ve doğruluk gibi kriterler bakımından mercek altına alındı. Ayrıntılı incelemelerden sonra her ülkenin endeks puanı ortaya çıkarılarak 37 ülkenin sıralaması yapıldı. Zirvede 81 puanla Hollanda yer alırken Danimarka (80,3) az farkla ikinci sırada kendine yer buldu. Bu ülkeleri Avustralya (75,3), Finlandiya (73,6) ve İsveç (72,3) takip etti. Listenin sonunda ise 39,4 puan ile Tayland yer aldı. Sondan ikinci sırada 39,5 puan ile Arjantin bulunurken Türkiye ise 42,2 puan ile sondan üçüncü oldu. Türkiye'nin hemen üstünde Filipinler (43,7) ve Meksika (45,3) yer aldı. 37 ülkenin ortalaması ise 59,3 oldu.
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