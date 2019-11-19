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TL varlıklar zirveye koşuyor

Ekonomideki toparlanma ve azalan jeopolitik riskler, TL varlıklarında ralliyi hızlandırdı. Borsa 20 ayın zirvesine çıktı, faiz 2 yılın dibine indi
 19 Kasım 2019 08:00
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TL varlıklar zirveye koşuyor

Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği faiz indirimlerinin ekonomiye güveni perçinlemesi, jeopolitik risklerin azalması ve son olarak da Fitch'in 7 yıl aradan sonra Türkiye'ye ilişkin olumlu bir değerlendirme yaparak görünümünü yükseltmesinin ardından TL varlıklarda yaşanan pozitif ayrışma hızlanarak devam ediyor.

ENDEKS 107 BİNİ GEÇTİ

Borsa İstanbul'da 28 Mayıs 2019'da 83.675 puan seviyesinde bulunan endeks, son 1 ayda başladığı yükseliş hareketini hızlandırdı. Dün 107 bini geçen endekste 22 Mayıs'tan bu yana yaşanan yükseliş yüzde 28'e ulaştı. Bu süreçte Borsa İstanbul dünyanın en fazla değer kazanan piyasası oldu. Şirketlerin piyasa değeri de 285 milyar TL artarak, tarihte ilk kez 1 trilyon TL sınırını geçti. Borsada 14 Ekim'den bu yana yaşanan yükseliş ise yüzde 14 oldu.

DOLARDA İBRE AŞAĞI

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine rağmen, ekonomide yapısal anlamda atılan somut adımlar ve 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerinin de tek haneye gerilemesi ise dövizde ibreyi aşağı çevirdi. 17 Ekim'de 5.93 TL olan dolar, son bir ayda yüzde 3.3 değer kaybederek 5.73 liranın altına indi. 28 Mayıs'ta 521, 14 Ekim'de 390 dolar olan Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri dün 305 doların altına inerek Mart 2019'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. 17 Mayıs'ta yüzde 26, 17 Ekim'de yüzde 15.6 olan iki yıllık tahvillerin faizi de dün yüzde 12'ye geriledi.

DEUTSCHEBANK: TL YÜKSELECEK

Deutsche Bank, dün yayımladığı araştırma notunda teknik faktörlerin ağırlığının TL lehine döndüğüne dikkat çekti. "Bizim kısa vadeli modellerimiz dolar/TL için 'adil değeri' 5.54 seviyesinde gösteriyor" denen notta, ayrıca uzun vadeli modellerin de gelişen piyasa ve 10 önemli piyasa arasında en ucuz para olarak TL'yi işaret ettiği belirtildi. Ayrıca Deutsche'nin notunda yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatındaki artışın durduğu, dolar/TL'deki görece istikrarın yerlilerin döviz birikimini durduğu ifade edildi.
Sabah
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