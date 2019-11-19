Komisyona tavan gelince Bankalar taksiti kesti
|19 Kasım 2019 08:20
|Yazdır
Bankalar, kredi kartlı alışverişlerde işletmelerden alınan komisyon oranlarına tavan getirilince harekete geçti. Alışverişlerde tüketicilere sunulan ekstra taksitler kaldırıldı. Artık kendi imkanlarıyla uzun taksit yapan mağazalar dışında bankaların alışverişlerde verdiği ek taksitler olmayacak.
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bankaların Merkez Bankası'nın komisyon oranlarına tavan getirmesinin ardından harekete geçerek, işletmelere verdikleri ekstra taksitleri kaldırdıklarını söyledi. Bazı bankaların ise hala yüzde 3'lere varan komisyon almaya devam ettiğini belirten Öncel, bazı bankaların da ertesi gün yapılması gereken ödemelerin sürelerini uzattığını, bu şekilde tavan uygulamasından yaşadıkları kaybı geç ödemelerle telafi etmeye çalıştıklarını dile getirdi. Öncel, "Ancak bu durumun fazla uzun süreceğini düşünmüyoruz" dedi.
SATIŞLAR % 10 DÜŞER
Derimod Yönetim Kurulu Üyesi Murat Zaim, bankaların ekstra taksitleri kaldırması üzerine perakendecinin daha fazla taksit seçeneği sunmak için elini cebine attığını söyledi. Kasım ve aralık aylarının yüksek sezon olması nedeniyle negatif etkinin hafifleyeceğini dile getiren Zaim, "Birkaç ay bu durumun satışlara yüzde 10'a varan düşüş olarak yansımasını bekliyoruz" dedi.
Kiğılı Genel Müdürü Hilal Suerdem taksitlerin kaldırılmasıyla ciroda yüzde 10'a yakın bir düşüş olmasını beklediklerini dile getirdi. Suerdem, "Bizim satışlar düşünce otomatik olarak bankaların bizden elde ettikleri cirolar da düşecek. Dolayısıyla bu hızlı alınmış bir karar. Birkaç ay sonra bankalar bu kararlarından dönecektir" diye konuştu.
BAZILARI ETKİLENMEDİ
Kendi imkanlarıyla tüketicilere daha uzun vadede taksit sunan markalar ise bu uygulamadan daha az etkileniyor. Karaca Grup markalarından Emsan'ın Genel Müdürü Arif Yıldırım, "12 aya kadar taksit imkanı sağladığımız için bankaların uyguladığı ek taksitler, ekstra bonus oluyordu. Ama bizim taksit imkanlarımız yeterli olduğu olumsuz yansıma olmaz" dedi.
TAVAN 1 KASIM'DA BAŞLADI
Merkez Bankası'nın kredi kartı ile yapılan alışverişlerde bankaların işletmelerden aldığı komisyon oranlarıyla ilgili düzenlemesi 1 Kasım'da hayata geçmişti. Yeni düzenlemeyle bankaların mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarlarının üye işyerlerinin hesaplarına ertesi gün aktarması halinde işletmeye uygulayacağı komisyon oranı yüzde 1.60'ı geçemeyecek.
PINAR ÇELİK
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Öğretmenliği bıraktı, dünyaca ünlü otomobil markalarına makine üretiyor
18 Kasım 2019 15:52
|Türkiye fındıktan 10 ayda yaklaşık 1,6 milyar dolar kazandı
17 Kasım 2019 12:46
|İstanbul Havalimanı, 2 uluslararası havalimanı ile anlaşma yaptı
17 Kasım 2019 12:04
|Bilgisayar satışlarında trend, ucuz ürünler
17 Kasım 2019 11:39
|Nissan, ABD'de yaklaşık 450 bin aracı geri çağırıyor
17 Kasım 2019 01:11
|Tüketici gıdayı kesti ama cirolar arttı
16 Kasım 2019 08:26
|Türkiye 'AB ile ticarette' fazla verdi
15 Kasım 2019 14:02
|Kış lastiği takma ücreti 60 liradan başlıyor
14 Kasım 2019 11:58
|'Uçak kargo' parası alıp karayoluyla gönderiyorlar
14 Kasım 2019 06:51
|90 bin işyeriyle görüşüldü. İşte en çok eleman ihtiyacı olan meslekler
13 Kasım 2019 09:21