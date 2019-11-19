Borsaya güvenen kazandı, dolara yatıran yandı

Jeopolitik riskler, spekülatif dış ataklar ve bunlardan kaynaklanan durgunlukla mücadele eden Türkiye ekonomisi, hızla toparlanmaya devam ediyor. Son olarak 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Operasyonu sırasında Türk lirası varlıklar ciddi bir saldırı ile karşı karşıya kalmıştı. Borsa, 100 bin puanın üzerinden 93 binlere kadar gerilemiş; dolar 6 TL'ye yaklaşmıştı. Ancak hem operasyonun başarılı şekilde yönetilmesi hem de piyasa dinamiklerinin bundan zarar görmemesi üzerine, rakamlar da hızla düzelmeye başladı. O günlerde panik yaparak hissesini satanlar ve dolara koşanlar, bugün ciddi anlamda zarara uğradı.

BORSA %15 YUKARI ÇIKTI

Son bir aydır ralli yapan borsa, geçen haftayı 105.380 puandan tamamlamıştı. Endeks, bir buçuk yıldır aşılamayan 107 bin seviyesini de dün geçti ve yeni ufuklara yelken açtı. Bu arada 93 bin dibine göre endeksteki prim, yaklaşık yüzde 15'i buldu. Analistler 107 bin bandının defalarca test edilmesine rağmen geçilemediğini, bundan sonra bu noktanın üzerinde tutunmanın önemli olacağını, ardından da 110 bin ve 115 bin seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Suriye konusunda yürütülen başarılı operasyonlar sonrası jeopolitik risklerin azaldığına işaret eden analistler; ABD ile diplomatik ilişkilerdeki toparlanmanın da etkisiyle Türk lirası (TL) varlıklar üzerindeki baskının hafiflediğini söyledi. Türkiye'ye özel riskler arasında en başta sayılan "cari açık" probleminin ortadan kalkması ve düşüş eğilimindeki faizler de, BIST 100 endeksine ilişkin gelecek dönem tahminlerini pozitif yönde destekliyor.

DOLAR YÜZDE 4.5 DÜŞTÜ

Operasyon sırasında 5,95 seviyelerinden dolar alanlar, aradan geçen yaklaşık altı haftada zarar yazdı. Dünkü işlemlerde dolar, 5,72 TL seviyelerine kadar geriledi. Böylece operasyondan bugüne kadar geçen sürede dolar, yaklaşık yüzde 4,5 değer kaybetti. F/K oranlarına bakıldığında Borsa İstanbul'un 8 seviyelerinde, gelişmekte olan ülke borsalarının ortalama 15, ABD'nin ise 20'nin üzerinde bulunduğu görülüyor. Bu rakamlar da, Borsa İstanbul'un önünün açık olduğunu gösteriyor.