Dersimiz: Hayal Bilgisi
Öğrencilerin hayalindeki meslekleri gerçekleştiren isimler haftanın belirli günlerinde sınıfa misafir oluyorlar. Çocukların kendisini ve çevresini tanımasına destekte bulunuyorlar.
|19 Kasım 2019 08:36
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Çelebi Kalkan, dokuz senedir Kayseri'de öğretmenlik yapıyor. Birçok kongrede sunumlar yapan tecrübeli öğretmen düşüncelerin görünür, hayallerin gerçek ve öğrenmenin eğlenceli hale gelmesi için kolları sıvadı. Görev yaptığı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinin Hasan Polatkan İlkokulunda Türkiye'nin ilk uzay temalı birinci sınıfını kurdu. Başarılı öğretmen Çelebi Kalkan, kurduğu sınıfla çocukların hayallerini ulaşmalarında yardımcı oluyor. Bununla da yetinmeyen Kalkan, öğrencilerin ileride yapmak istediği mesleği gerçekleştiren isimleri sınıfında ağırlıyor. Öğrencilere yeni vizyon katıyor. Sosyal medyada 'Bir garip muallim' diye tanınan Kalkan 'atanmış değil adanmış öğretmene' vurgu yapıyor ve şunları söylüyor: Özellikle birinci sınıf okutuyorsanız eğer, dersliğinizin albenisi oldukça yüksek olmalı. Önce kendim inandım, sonra velilerimi gerekçeleriyle ikna ettim. Katma değer üretecek yeni Hezarfen Ahmet Çelebiler çıkarmak için bu sınıfı oluşturduk. Çok güzel geri dönüşler almaya başladık. Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin bir araya geldiği STEM öğretim modeli oldukça önemli... Erken yaşlardan itibaren çocuklarımıza bu modelin becerilerini kazandırmalıyız. Bu eğitim öğrencilere gerçek hayat problemlerini çözebilmenin yollarını sunuyor. Ülkemiz ve dünya için lüks değil, mecburiyet projesidir. Bu konuda öğrencilere elimden geleni yapıyorum.
ADANMIŞ ÖĞRETMEN...
2023 Eğitim Vizyonu kapsamında "Tasarım-Beceri Atölyeleri"ni oldukça önemsiyorum. Bilmekten çok tasarlamanın ön plana çıkacağı bu atölyeler çocuğun çevresini tanımasına yardımcı oluyor. MEB'in vizyon belgesi çok kıymetli ve atanmış değil adanmış öğretmenlerle bu dönüşümün gerçekleşeceği kanaatindeyim. Bu doğrultuda sınıfımıza özellikle belirli gün ve haftalarda "Hayal Bilgisi" adı altında ders koyduk. Dersimize akademisyenleri, STK'ları, kurum müdürlerini, kaymakamları ve milletvekillerini misafir ediyoruz. Vizyon belgemizde özellikle tasarım beceri atölyelerinin amacı olan çocukların kendisini, meslekleri, çevresini tanımasına yardımcı oluyoruz. Öğrenciler merak ettiklerini misafirlerimize söylüyor ve daha bu yaşta birçok konuda bilgi sahibi oluyorlar. Dünyayı değiştirecek olan çocuklar benim sınıfımda okuyor.
MAHMUT ÖZAY
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