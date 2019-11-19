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Kamu görevlilerinin mal beyanı için 'takip sistemi' geliyor

Kamu çalışanlarının beyan ettiği mal varlığının doğruluğunu araştıracak yeni bir sistem kuruluyor.
 19 Kasım 2019 09:30
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Kamu görevlilerinin mal beyanı için 'takip sistemi' geliyor

Kamu görevlileri memuriyete başlarken, belirli miktarları aşan mal varlığı edindiğinde ve her 5 yılda bir mal beyanında bulunmak zorunda. Kamu çalışanlarının beyan ettiği mal varlığının doğruluğunu araştıracak, artış olduğunda otomatik güncelleme yapacak ve en önemlisi dikkat çeken bir artış olduğunda otomatik takip edebilecek yeni bir sistem geliştirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre: Cumhurbaşkanığı Dişital Dönüşüm Ofisi tarafından geliştirilen sisteme göre kamu çalışanlarının mal varlıkları sisteme yüklenecek. Kamu görevlisinin mal varlığındaki azalma ve artış otomatik olarak yenilenecek. Mal varlığındaki dikkat çeken artış ise akıllı sistem tarafından takip edilerek kamu görevlilerinin rüşvet, zimmet gibi suçlara karışıp karışmadığının denetimi sağlanmış olacak.

Memurlar.Net
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