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Gazetecileri kayıran 'faizli ödemeye' iptal kararı

Anayasa Mahkemesi, işverenlerin geciktirdikleri basın mensuplarının ücretleri için faizli ödeme yapılmasını öngören hükmü iptal etti
 19 Kasım 2019 08:50
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Gazetecileri kayıran 'faizli ödemeye' iptal kararı

212 sayılı Kanunun 14. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"Gazetecilere ücretlerini vaktinde ödemeyen işverenler, bu ücretleri, geçecek her gün için yüzde beş faiziyle ödemeye mecburdurlar"

Bir mahkemenin başvurusu dolaysıyla, bu kanun hükmünün iptalini görüşen Anayasa Mahkemesi, diğer iş sözleşmelerinden ayrıksı bir düzenleme içeren bu hükmü iptal etti.

AYM kararı için tıklayınız.

Memurlar.Net
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