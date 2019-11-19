Gazetecileri kayıran 'faizli ödemeye' iptal kararı
Anayasa Mahkemesi, işverenlerin geciktirdikleri basın mensuplarının ücretleri için faizli ödeme yapılmasını öngören hükmü iptal etti
|19 Kasım 2019 08:50
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212 sayılı Kanunun 14. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:
"Gazetecilere ücretlerini vaktinde ödemeyen işverenler, bu ücretleri, geçecek her gün için yüzde beş faiziyle ödemeye mecburdurlar"
Bir mahkemenin başvurusu dolaysıyla, bu kanun hükmünün iptalini görüşen Anayasa Mahkemesi, diğer iş sözleşmelerinden ayrıksı bir düzenleme içeren bu hükmü iptal etti.
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