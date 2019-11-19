Kartal'da yangında 1 kişi öldü, 5 kişi tedavi altına alındı
|19 Kasım 2019 09:11
|Yazdır
Kartal'da mobilya atölyesinde çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybederken dumandan etkilenen 5 kişi de hastanede tedavi altına alındı.
Topselvi Mahallesi Saraykapısı Sokak'taki 6 katlı binanın bodrum katındaki mobilya atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Dumandan etkilenen ve polis ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkarılan 6 kişi ise ambulanslara Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 6 kişiden 1'i yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemelerini tamamladığı olay yerinde, polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yozgat'ta şarampole devrilen traktörün sürücüsü aramalara rağmen bulunamadı
19 Kasım 2019 10:54
|Yaşlıları dolandıran 'sahte SGK görevlisi' yakalandı
19 Kasım 2019 10:28
|Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı
19 Kasım 2019 09:49
|Karaköy'de genç kıza saldıran kadının ilk saldırısı değilmiş
19 Kasım 2019 06:51
|Siyanür ölümlerinde medya suç ortağı
19 Kasım 2019 06:40
|Annenin sözleri şoke etti: Bu öldü, bunu alın
18 Kasım 2019 23:21
|Okulun paratoner kablolarını söküp yakarken yakalandılar
18 Kasım 2019 22:59
|Birliğinden firar edip havaya ateş açan asker, kendini vurdu
18 Kasım 2019 21:42
|Sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti
18 Kasım 2019 20:08
|Iğdır'da zırhlı polis aracı otomobille çarpıştı: 5 yaralı
18 Kasım 2019 19:12