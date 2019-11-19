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Türk kalp cerrahı Alman Tıp Ödülü'nü aldı

Kalp cerrahı Gürsoy, Alman Tıp Ödülü'nü aldı
 19 Kasım 2019 09:35
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Türk kalp cerrahı Alman Tıp Ödülü'nü aldı

Alman Tıp Ödülü'ne (German Medical Award) layık görülen Avrupa'nın yapay kalp nakli yapan ilk kadın kalp cerrahı Dr. Dilek Gürsoy, yapılan törenle ödülünü aldı.


Kalp Cerrahı Dr. Dilek Gürsoy, Alman Tıp Ödülü'nü aldı

Almanya'nın Düsseldorf kentinde Kongre Merkezinde yapılan törende ödülünü iş insanı Nelly Kostadinova elinden alan kalp cerrahı Dr. Dilek Gürsoy, daha sonra gazetecilere bir açıklama yaptı. Mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Gürsoy, sürekli hastalarının yanında olduğundan dolayı bu ödülü aldığını söyledi. Gürsoy, "Ödül doğru kişiyi buldu. Bu ödülü sadece yapay kalp alanında önderlik gösterdiğim için değil, sürekli hastalarımın yanında olduğum için de aldım. Çok mutluyum, yolumdan devam edeceğim, asla vazgeçmeyeceğim" dedi.

Tam yapay kalp ameliyatını 2012 yılında gerçekleştirdiğini söyleyen Gürsoy, "Duisburg'da bir kadın doktor olarak ilk kez tam yapay kalp ameliyatını gerçekleştirdim. Hayvanlarda 20, insanlarda 30 olmak üzere yaklaşık 50 ameliyat gerçekleştirdim" şeklinde konuştu.

Gürsoy, "2010 yılından beri yeni yapay kalp konusunda çalışmalarıma devam ediyorum. Yeni yapay kalbimiz sessiz ve gürültüsüz olacak inşallah. 2023 yılında ilk defa insana takmayı düşünüyoruz" dedi.

Almanya'da yaşayan anne babalara seslenen Gürsoy, "Çocuklarını desteklesinler. Desteksiz hiçbir şey olmuyor. Özellikle genç kızlarımızı cerrahi alanına davet ediyorum çünkü bayanlar daha fligran, estetik çalışabiliyoruz, masada daha sakiniz. Burada Avrupa'da yapay kalp merkezi kurabilirsek özellikle genç kızlarımızı destekleyip benden daha iyi olmalarını sağlamayı amaçlıyorum" ifadesini kullandı.

Türkiye'de çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiğine değinen Gürsoy, şöyle devam etti:

"Türkiye'de sayın Cumhurbaşkanı, sayın Sağlık Bakanı ve sayın Dışişleri Bakanı ile görüştüm sağ olsunlar hepsi tebrik etti. Türkiye bu konuda çok ilerde, herkes Avrupa'ya gözünü yöneltmiş ama öyle bir şey yok. Türkiye sağlık alanında çok iyi yerlerde. Gerek hastaneler gerekse doktorlar konusunda çok iyi eğitim görmüş arkadaşlarımız var. Yapay kalp konusunda çalışmalar var, çok değerli hocalarımız var. Yardımım dokunursa eğer her zaman ve her yerde onlarla da çalışmak isterim."

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Sağlık Bakanı Karl-Josef Laumann himayesinde gerçekleştirilen törene doktorlar, sağlık çalışanları, çeşitli parti ve sivil toplum temsilcileri hazır bulundu. Alman Tıp Ödülü (German Medical Award), Almanya, Avusturya ve İsviçre'de tıp alanında başarılı çalışmalar yürüten doktor ve tıbbi kuruluşlara veriliyor. Almanya'da kalp ve damar cerrahisi alanında çalışan Dr. Dilek Gürsoy, 1976 yılında Almanya'nın Neuss kentinde bir işçi ailesinin çocuğu olarak doğdu ve burada büyüyüp eğitimini aldı.

Siegburg kentinde bulunan Helios Kliniği Kalp Cerrahisi Bölümü Başhekimi olan Gürsoy, kalp cerrahisi ve yapay kalp konusunda birçok çalışmada bulundu. Geçtiğimiz Mayıs ayında Almanya'nın prestijli ödülleri arasında olan Victress Ödülü'nü de almıştı.
İhlas Haber Ajansı
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