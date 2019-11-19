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Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Teröristlerden birisinin PKK/KCK'nın sözde Cudi grubu sorumlusu "Andok" kod adlı Mahmut Taş, diğerinin sözde Silopi YPS sorumlusu "Adil" kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu tespit edildi
 19 Kasım 2019 09:40
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Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortak operasyon düzenlendi, silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen üç teröristten birisinin PKK/KCK'nın sözde Cudi grubu sorumlusu "Andok" kod adlı Mahmut Taş, diğerinin sözde Silopi YPS sorumlusu "Adil" kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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