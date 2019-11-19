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26. Dönem Pomem sınav aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar

Pomem mülakatları 18 Kasım itibariyle başlayacak ve 10 Aralık tarihine kadar devam edecek.
 19 Kasım 2019 10:00
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26. Dönem Pomem sınav aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar

Adaylar son dönemlerden farklı olarak bütün aşamalara aynı gün girecekler. Ön Sağlık Kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavını geçenler sözlü mülakat etabına girmeye hak kazanacak ve tüm aşamalar sonuçlanacak.

Ön sağlık aşamasında adayların dikkat etmesi gereken hususlar:

1. Seyrek saçlar ve çok açık olmayan saçlar öğrenciliğe kabul edilir. Kelliği çok olanlar kabul edilmez. (Hamilton skalası)

2. Yüzde 5 metreden bakıldığında eşkal belirleyici nitelikte olabilecek izi olanlar elenir.

3. Yarık damak ve yarık dudak mevcudiyeti veya ameliyatlı olanlar elenir.

4. Kısmi veya tam renk körlüğü var olanlar elenir.

5. Gözde göz kapağı düşüklüğü, şaşılık, irislerdeki renk farklılığı, göz kapağına ait ameliyat bulgusu ve benzeri durumları tespit edilenler elenir.

6. Kulakta eşkal belirleyici ya da fonksiyon kaybına sebep olacak nitelikte şekil bozuklukları olanlar elenir.

7. Kekemelik ya da benzeri konuşma bozukluğu olanlar elenir.

8. Eksiklikleri sabit protez ya da dental implant uygulaması ile rehabilite edilmemiş olgularda ön grup dışındaki 5 ten az diş eksiklikleri öğrenciliğe kabul edilir.5 ve 5 ten fazla diş eksikleri kabul edilmez.Üçüncü büyük azı dişlerin yokluğu eksiklik olarak değerlendirilmez,Okluzyonda (Kapanış) ve fonksiyonda olmayan gömülü dişler ile tedavi edilmemiş mevcut diş kökleri eksik diş kabul edilir.ortodonti (tel) tedavisi olanlar kabul edilir.

9. Boyunda tiroid ameliyatına bağlı iz varsa kişi elenir.

10. Solunum ya da dolaşım sistemine ait geçirilmiş ameliyat izi olan kişi elenir.

11. Göğüs ya da sırtta kendi kendine zarar vermesi sonucu veya isim ya da şekil çizmek yoluyla oluşmuş izler olanlar elenir.

12. Göğüs kafesine ait gözle görülebilir ileri derecedeki şekil bozukluğu olanlar elenir.

13. Kambur olanlar elenir.

14. Her iki kol, ön kol ve parmaklarda fonksiyon kaybı, şekil bozukluğu, kısmi ya da tüm uzuv kaybı, uzunluk kısalık olanlar elenir.

15. Kollarında ve ellerde kendi kendine zarar verme sonucu veya isim ya da şekil çizmek yoluyla oluşmuş izlerin ve tırnak yeme alışkanlığı olanlar elenir.

16. Yazlık üniforma giyildiğinde açıkta kalan yerlerde 5 metreden eşkal belirleyici olduğu tespit edilen her türlü izi olanlar elenir.

17. Vücudunun herhangi bir yerinde cilt üstü veya altında metal cisim taşıyanlar elenir (piercing, çivi vs. materyal).

18. Her iki uyluk, diz, bacak, ayaklarda kendi kendine zarar verme sonucu isim ya da şekil çizmek sonucu oluşmuş izleri olanlar elenir.

19. Vücudun neresinde olursa olsun her türlü kalıcı dövme ve benzeri kalıcı uygulamaları olanlar elenir.

20. Tüm vücuda bakılarak cilde ait kronik ve ilerleyici hastalığı olanlar elenir. (psöryazis, vitiligo vb.)

21. Pomem ön sağlık testi aşamasında; vücutta veya ellerde tremoru (el titremesi) olanlar elenir.

Pomem ön sağlık testi aşamasında; kuruldaki psikolog, doktor ve diğer üyeler, adayın mülakat sırasında verdiği cevapların, beden dilinin, mimik ve jestlerinin herhangi bir psikolojik-patolojik belirtisi olup olmadığının değerlendirilmesi, ileri tetkik gerektirmeyen basit muayene ile saptanıp, gözle görülebilen uzuvların fonksiyon kaybı, şekil bozukluğu, hastalık sekelleri, geçirilmiş ameliyat izleri ile ilgili bulguları tüm vücut üzerinde araştırılıp tespit edilmesi sorumluluğunu taşımaktadırlar.
Pomem ön sağlık testi aşamasında özellikle boy ve kilo ile renk körlüğü testinde kesinlikle taviz verilmemektedir.

Bu aşamayı geçen adaylar başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki spor parkurunda yarışacaklar.

Adayların başarılı sayılabilmeleri için oluşturulan parkuru erkek adayların 48 saniyede, kadın adayların 50 saniyede tamamlamaları gerekmektedir. Fiziki yeterlilik parkurunu 40 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan erkek adaylar, 42 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan kadın adaylar 100 tam puan alırlar. Fiziki yeterlilik sınavı sonucunda 60 puanın altında alan adaylar yönetmelik gereği başarısız sayılırlar. Fiziki yeterlilik sınavında 60 puanın altında alan adaylara "0" sıfır puan verilir.

MÜLAKAT SINAVI

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam 100 tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir.

Mülakata girecek adaylara memurlar.net olarak başarılar dileriz.
Memurlar.Net - Özel

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